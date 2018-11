Så enkelt spiller du om 110 millioner kroner

Er det du som kan juble over kjempegevinst på trav i helgen?

Førstkommende lørdag, altså 10. november, kjøres det tidenes jackpotomgang i Eskilstuna. Forutsetningene for oss som kan spille på det er helt enorme, og det har ikke vært en slik omgang tidligere - noen gang!

For å være med kan du velge å analysere hester, form og annet - om du har kunnskapen og tiden til det. ELLER så kan du levere en Lyntoto. Det fungerer slik at du bestemmer hva du skal spille for, og så brukes eksperttips for å velge ut. Litt som Lotto i enkelhet, men koblet med ekspertenes tips.

Lever inn din Lyntoto-kupong under. Det er enkelt og raskt, og med det deltar DU i jakten på 110 millioner kroner!

Det er altså i V75-spillet pengene ligger i denne lørdagen, og det betyr at det er syv løp vi skal spille i. For å få toppgevinsten må man ha med riktig hest i alle de syv løpene. Det kan gå!

I 2012 leverte en dame i Drammen en Lyntoto-bong, og et par timer senere kunne hun innkassere i underkant av syv millioner.

En mann fra Egersund spilte Lyntoto for 120 kroner, og vant hele 2,5 millioner kroner. Og vi kunne fortsatt med slike historier...

