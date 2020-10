Saftig V64-jackpot med hele 1,3 millioner ekstra

Bankeren gjør kort prosess? Superobjekt senker en av dagens tyngste favoritter? Supersjokk som er betydelig bedre enn raden! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen" i kveld?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Halmstad byr på en SVÆRT SPENNENDE V64-JACKPOTOMGANG mandagskveld, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt. Flere HETE objekter er jobbet frem, og bankeren taper neppe. 5 Ovation L.A. (V64-3) har imponert veldig, og taper ikke ikke sitt løp om den er som i Tyskland. Dette er kveldens beste banker.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Hector Eck – Innledningsløpet er jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg en del hester her. Vår ide er i en helt hysterisk form, og bedre enn det grunnlaget den har på konto. Ble overforsert fra start sist, og da kom galoppen inn på den første svingen. Tapte mye, men kom enormt tilbake. Gangen før avgjorde den fra dødens på en 12-tid. Er kjapp fra start, den er sikret et bra opplegg fra sitt fine spor, og blir den bare ikke fast så dukker den opp på foto. PASSES!

V64-2 : 10 Country Sound – Her også er det veldig jevnt blant flere, og igjen et løp vi ønsker å ha med en del hester i. Vår ide er betydelig bedre enn raden, og gjør seg ikke bort her om den skikker seg. Feilet fra et trangt spor sist, men viste 15,0/2000m etter galoppen, og formen virker å være veldig bra. Distansen burde ikke være noe problem, og motstanden skremmer ikke. OBS!

V64-3 : 5 Ovation L.A. – Kan vi ikke spekulere mot, og dette er kveldens i særklasse sikreste banker. Vi så den i Hamburg sist, og lot oss imponere da. Blåste til tet fra spor fem bak bilen, og bare forlot de øvrige nedover oppløpet. Vant med ca 30m, og gikk en 14-tid enkelt. Kan nok sprinte 12 om nødvendig i kveld, og det straffer ingen her. BANKES I JAKTEN PÅ JACKPOTKRONENE!

V64-4 : 3 Karibean Dreams – Hadde vi litt tro på sist, men den rakk kun frem til en andreplass da. Det er mulig at dette ikke er noen «VINNERHEST» (enda ikke vunnet), men den henger stort sett med i alle selskap, og er dessuten veldig kjapp fra start. Her MÅ Karl Stolt gi hesten sin sjansen, og kommer han foran så bør han teste den der. Det er nemlig ikke veldig hardt i mot… PASSES!

V64-5 : 9 Bastian – Er en GOD hest i grunnlaget, og det skal bli spennende å se den igjen etter en liten pause. Er fikset på, og man har nok siktet litt på denne oppgaven med hele 75 000 i førstepremie. Vant på 13,4/2160mv fjerde sist, og det sier seg selv at den ikke blir enkel å hente tillegg på om den går opp mot sitt beste. Prøves som en frekkis mot storfavoritten.

V64-6 : 3 Gigaro AM – Har en FIN oppgave foran seg i finalen, og den burde også ha en bra sjanse til å ta seg av et løp som dette. Ble sittende fast nest sist, mens den fullførte fint på en knallgod tid sist. Kan muligens komme deg foran nå, og da taper vel den ikke et løp som dette? Motivert favoritt.