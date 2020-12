Saftig V64-jackpot med over 1,3 millioner ekstra

Färjestad byr på en praktfull V64-jackpotomgang denne mandagen, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

1 Domingoa - Var et 6-valg, og hadde kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips. Har en dårlig rad, og den går fort litt under radaren. Her skal man dog være litt på vakt, og vi velger å varsle skarpt. Feilet seg bort direkte sist, men så fin ut bak feltet etter galoppen. Gangen før havnet den utvendig leder, men feilet med krefter igjen ca 350m fra mål. Hadde travet ned mot 15,0/2140ma uten galoppen. Med voltestart femte sist så dundret den til tet fra spor fem i volten, viste bra skalle, og holdt sikkert unna på en 15-tid. Løser den slik ut fra volten i kveld så blir det fort tet, og da tror vi ikke den taper mot en billig gjeng som dette. MÅ BARE PRØVES!

Färjestad står for kveldens STORE HØYDEPUNKT, og det er altså JACKPOT med over 1,3 millioner ekstra! Vi går hardt ut i denne omgangen, og anbefaler et bankerspill på 1 Polly Avenue som vi tror leder fra start til mål. Elsker å gå med sko på alle fire, og det er den balansen den har vunnet sine løp på. ALL IN!



Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Polly Avenue – Har en skreddersydd oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på en STOR MULIGHET! Har fått tre løp i kroppen etter pause, og gjorde en klart godkjent sluttrunde sist. Tredje sist gikk den altså 13,3/2140ma, og avsluttet da i 11-fart. Fjerde sist viste den 11,1/2000m etter startgalopp (trangt spor). Her burde det bli tet, og da skal det en veldig god hest til for å plukke denne ned. Har vunnet 8 av 18 løp, og ved samtlige anledninger har det vært med sko på alle fire. VI BANKER!

V64-2 : 1 Joe’s Glory – Småskummelt løp hvor ikke veldig mange har vist form på slutten. Hesten som vi prøver oss med blir neppe veldig mye spilt da den har en ganske dårlig rad. Er dog ikke så verst, og den er dessuten MYE bedre enn raden. Spurtet bra etter sene luker på en elendig bane sist, mens den ble sittende bom fast med masse krefter igjen på en 15-tid nest sist. Er sikret et bra opplegg fra sitt innerspor, og løser det seg bare litt på veien så har denne form til å storskrelle. OBS!

V64-3 : 2 Mama’s Real Deal – Her kan det naturligvis hende at 3 C.M.T. Queen Bee kommer seg tidlig foran, og at løpet da er over. Vi ble dog ikke veldig imponert av den sist, og spekulerer. Vår ide er meget god på sitt beste, og vi likte avslutningen nedover oppløpet sist skarpt. Kom da til mål med sparte krefter, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Gjør seg ikke bort her om det bare klaffer litt bedre, og den takler normalt sporet. PASSES!

V64-4 : 9 Quickly S.W. – Kommer ut etter pause, og vi prøver den direkte. Bengt Berg pleier å ha hestene sine i orden etter opphold, og i år har det blitt 22% seire til denne treneren. Quickly SW er lynrask ut fra volte, og med Jepson opp kommer nok denne fykende direkte. Tidlig tet? Har vunnet et par løp med sko på alle fire, og den balansen er intet problem. SPILLES!

V64-5 : 5 Man Of Steel – Holder toppform, og den jogget 13,0/1600ma med masse krefter igjen sist. Fjerde sist gikk den 13,1/2140ma, og var ikke tom på det. Trives med sko på alle fire, og den har vunnet hele seks løp på den balansen, og også vært elleve ganger blant de to beste. Kan åpne, og her vil nok Linda Sedström prøve seg mot Goop nedover startsiden. SPILLES!

V64-6 : 4 Gazza B.R. – Var OK etter pause sist, og viste igjen frem sin solide skalle da. Spor fire bak bilen på Färjestad er perfekt, og greier bare Goop å svare ut 6 Gandalf Jaam/Jonas Moberg, ja, da er nok dette løpet over. Har kun vunnet løp med sko på alle fire, og den trives svært godt på den balansen. Skal stå først i finalen!