Saftig V64-jackpot med over 1,7 millioner ekstra

Ny stor V64-jackpotomgang! Våre litt større bonger er uten banker! Flere mildt sagt frekke objekter er jobbet frem, og du vil elske infoen på kveldens objekter! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "jackpotdeigen"?

Lerum sitt toppobjekt lekte seg i V64-finalen 6. juli - tok du rygg på 4-valget Xanthis Brazil?



V64-6 : 6 Xanthis Brazil – Er svært grunnkapabel, og leverte et bunnsolid comeback sist. Satt da sist, det ble ikke kjørt i front, men via en råsterk sisterunde rakk den frem til tredje. Vi hadde 12,8 s 1000m på klokken uten at den ble kjørt i kjelleren. Er normalt mye forbedret med det løpet i kroppen, og klaffer det bare litt bedre underveis så skal denne duge svært godt. Klar ide i et løp hvor det skiller litt på de beste målt opp mot de nest beste.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Vi er kommet godt i gang med en ny SVÆRT SPENNENDE uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det altså er GIGANTISK V75-JACKPOT med 31 millioner ekstra i sjuerpotten! Jobben mot denne omgangen er allerede begynt, og undertegnede har også lagt ut litt dyrere lag enn normalt på Eksperten. Første mann til møllen...

Boden står for kveldens V64-JACKPOTOMGANG, og det ligger altså over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten. Værprognosene er ikke de beste, og man kan derfor forvente en noe krevende bane. Under slike forhold pleier det å skje litt av hvert i løpene, og det håper vi naturligvis også gjelder for denne kvelden. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende godbiter:

V64-1 : 10 Jagger Boko – Var fakta ikke helt på topp nest sist, men vant uansett via 10,9 s 800m. Var bedre sist, og fullførte da bunnsolid i tøffe omgivelser. Til denne starten fester man på en BIKE, og feilfritt må sjansene være gode. Vi hadde banket over 2100ma, men vi plukker med 3 Mellby Guava pga det dreier seg om en kjapp sprint. Sistnevnte er sensasjonelt forbedret, og har gjort to svært gode løp etter pause. I årsdebuten nest sist fikk den rygg leder, er litt ute av taktene når man bakker seg luker knappe 300m fra mål, men fullførte så sterkt med krefter igjen bak Karamel Hill. Avsluttet også sterkt sist mot Karamell Hill. Er kjapp fra start, og skulle det kanskje bli tidlig tet her, ja, da trenger den ikke bli enkel å fange. OBS!

V64-2 : 9 Jolly Jane – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i et ellers litt småskummelt løp. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det full form. Den ble sittende bom fast sist, mens den spurtet bra etter hinder på veien nest sist. I løpet nest sist spurtet den enkelt forbi 5 Simon Angel nedover oppløpet, og da fikk de omtrent like reiser. I kveld blir Simon Angel relativt hardt betrodd, mens Jolly Jane hadde 0% av innsatsene på seg når vi la ut tipset… Vær også OBS på at Jolly Jane har vært positiv, men uheldig de to siste gangene den har vært i Boden (22.08.2019/27.09.2019).

V64-3 : 3 Laxfaks – Skulle denne komme seg til tet, ja, da tror vi løpet er over. Den var bunnsolid etter et tøft opplegg nest sist, mens den gikk noe helt enormt mellom et par galopper sist. Vi hadde faktisk 20,5/700m på den etter den første galoppen. Den andre galoppen pga kusken overforserte den. Er 12 år, men har likevel kun gjort 17 starter, og da må man ikke glemme at den har vunnet 10 av dem… Er rett og slett veldig bra, den har vinnerform i kroppen, og skal spilles fra nydelige betingelser!

V64-4 : 9 Lollipop Girl – Prøves som et langskudd i et løp hvor vi tror at fem hester er med å gjør opp. Dette er en hoppe som stadig er bedre enn raden, og som kan vinne et løp som dette med flyt. Var fakta ikke helt bunnskrapt i målgangen nest sist, og møtte da klart bedre hester enn dette i V75’en. Står i et perfekt smygspor, og mot riktig motstand er den verdt litt oppmerksomhet.

V64-5 : 9 Gogobet Sisu – Tre hester kan vinne her, og det er tre knallgode hester vi snakker om. Vår ide gikk helt ellevilt etter galopp i V75’en nest sist, og det skal nesten ikke være mulig å gjøre slike løp. Viste 11,8/2000m etter galoppen, og hadde vunnet enkelt uten galopp. Sist var den knallgod i nederlaget på en solid tid. Skulle det bare bli litt kjøring mellom 7 Yankee Blue / 8 Dante Godiva her, ja, da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Disse tre topphestene skal være heldekk.

V64-6 : 12 Brooklyn Hill – Var MYE forbedret andre gangen ut for Petri Salmela sist, og imponerte da ved å ganske enkelt avvise 10 Selmer IH. Da skal man også tenke på at det ble en tøff førsterunde på Brooklyn Hill (10-12). Er kanskje ytterligere forbedret her, og i følge Petri skal sporet ikke være et problem. Vår ide. 10 Selmer IH var knallgod i årsdebuten sist, men ikke helt optimal i aksjonen. Akkurat det gjør oss usikker. Er uansett såpass god at den naturligvis skal med på bongen. Gikk skoløs sist, mens det blir på med sko nå.