Saftig V64-jackpot med over 2 millioner ekstra

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Under gårsdagens V75-omgang på Bjerke ble det FULLKLAFF for ett av Kurt Leirvågs systemer (fire andeler a Kr.750). På dette systemet ble Admiral Knick (V75-7) banket, og betalte tilbake flotte Kr. 31 273,-. Nå er vi sulten på en ny herlig fulltreffer, og i kveld venter altså en STOR V64-JACKPOT på Åby! Over 2 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og dette er en omgang som vi virkelig gleder oss til. 10 Iggy B.R. (V64-6) er dagens beste banker, og hesten som står alene hos oss. Ta rygg på følgende:

V64-1 : 10 Explosive Class – Innledningsløpet er ganske jevnt, og vi plukker med oss noen hester. Vår ide har bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og satt altså bom fast etter pause sist. Gjorde det på en god tid, og varslet form direkte etter oppholdet. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, motstanden er den riktige, og med tempo kan den slå til som en godbit. OBS!

V64-2 : 5 Maestro Zon – Her har Michael Larsson et supertalent, og en hest som skal bli spennende å følge utover i 2020. Jogget 14,5/2140ma sist, og kunne sikkert ha gått ned mot 13,0 om den hadde fått litt konkurranse. Burde kunne gå minst 12,0 på en kjapp sprint, og den har en stor sjanse her om den leverer på sitt beste. Er en veldig motivert favoritt.

V64-3 : 9 Capture – Må være spennende i dette løpet. Har hatt mye uttur, og i finalen nest sist kom den til mål med krefter igjen etter sene luker. Tredje sist gikk den sterkt i kulissene etter galopp. Kommer nå ut etter pause, den får opp en svært interessant kusk i Gustav Johansson, og fra et nydelig smygspor er i hvertfall vi på vakt. Er god nok i massevis til å overraske, og den skal med på alt av seriøse bonger.

V64-4 : 6 Aroseforyou – Ble det feil for sist, og det er ikke slike opplegg denne hoppen skal ha. Nest sist havnet hun i dårlige rygger, men spurtet strålende nedover oppløpet. På klokken vår stod det da 09,6 s 800m med krefter igjen. Møtte da BETYDELIG bedre hester enn dette. Blir torsdag solid kuskeplusset med Kevin Oscarsson, og får denne først ryggløpet sitt så er den sylvass. PASSES!

V64-5 : 9 Get Ready On Tour – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har funnet superformen. Ble sittende bom fast sist, og så ordentlig bra ut i målgangen. Står i et ypperlig smygspor nå, den er sikret et bra opplegg, og blir det bare litt tempo skal noen og enhver få slite med å stå i mot denne tilslutt. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 10 Iggy B.R. – Har fått to løp etter at vintertreningen er gjort unna, og det tror vi bestemt har gjort veldig godt. Har vært litt tung i «ræven», og det er tydelig at Stall Gundersen ikke skal ha noe superform på denne før senere i år. Vant enkelt sist, og gjorde det på en grei måte. Nå velger man å rykke skoene bak, og i Sverige blir det for første gang. Distansen er kun et pluss, og vår feeling er at dette dreier seg om en STOR sjanse. SPILLES!