Saftig V64-jackpot med over 2,1 millioner ekstra

JACKPOT! Start klokken 19.30! Bankeren kan være noe for Elitloppet! Flere godbiter som bare må prøves! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "JACKPOTDEIGEN"?

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

Rättvik står for kveldens store høydepunkt, og det er altså JACKPOT med over 2,1 millioner ekstra i sekserpotten. Bankeren i denne omgangen er soleklar, og vi kan ikke spekulere mot 4 Missle Hill (V64-2) som imponerte noe kolossalt i årsdebuten. Ellers finnes det en rekke objekter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende i jakten på den ekstra "JACKPOTDEIGEN":



V64-1 : 1 Gaz Oil - Har fått tre løp i kroppen etter pause, og har funnet superformen. Gikk på tidlig via tredjespor sist, ble hengende, og det skulle nesten ikke være mulig å fullføre så sterkt som den gjorde. Var rett og slett helt fantastisk i nederlaget, og den kom i mål på ca 15,2/2140ma. Hadde den tiden stått i raden så hadde den blitt MYE mer betrodd enn hva den nå blir. Skal naturligvis stå først på ranken, og den taper ikke dette løpet om den kommer seg tidlig foran.

V64-2 : 4 Missle Hill – Dette er en av de store outsiderne til å vinne årets Elitloppet. Daniel Reden har snakket i store ord om denne før sesongen, og du verden hvor lekker den var i årsdebuten. Gikk 10,4/1640ma på stramme strikker, og vi likte den skarpt. Taper naturligvis ikke dette løpet om alt går riktig for seg, og dette skal være en banker av stål!

V64-3 : 5 Månremus – Her er det veldig jevnt/åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vi prøver oss med et langskudd som er god nok på fart. Månremus gikk 22,7 s 300m sist, og hadde full spenst over mål. Sporet trekker ned, men kommer den seg bare OK avgårde så gjør den seg ikke bort. Settes knepent først, men løpet ellers garderes bredt.

V64-4 : 1 Dreammoko – Var MYE forbedret med et løp i kroppen sist, og var fakta ikke helt tom over mål. Kommer i kveld ut på sin beste distanse, den er lynrask ut når den blir laddet ordentlig med, og skulle det bli tet så må sjansene være gode. Plasseres knepent foran 3 Milligan’s School som var fullt godkjent etter pause sist. Disse to skiller seg ganske klart ut.

V64-5 : 2 Carlos Messi – Dette er fakta en veldig bra stayer som nesten ALLTID er bedre enn raden. Ble kjørt ned sist, og galoppen var ikke til å unngå. Gikk enormt solid i kulissene etter galoppen, og på klokken stod det 13,1 s 900m. Skulle kusken få til styringen så er ikke denne borte i et løp som dette. OBS!

V64-6 : 3 Aramis Amok – Er vi inne på kan kjøre seg tidlig til tet her, og da skal det fakta en god hest til for å plukke den ned. Fullførte meget solid etter pause sist, gikk 11 s 700m, og var ikke tom over mål. Hentet da lengder på 9 Falcon AM… Med det løpet i kroppen er den fort ytterligere forbedret, den er god fra start, og vi tror altså det kan bli tidlig tet her. Blir ikke helt tatt på alvor, men denne må vi bare varsle for!