Saftig V64-jackpot med over 900 000 ekstra i sekserpotten

Kun en bane å spille til i kveld = stor omsetning i samtlige spill! Vi har jobbet knallhardt med løpene, og jobbet frem flere herlige objekter! V64-suksess i vente?

V64-4 : 1 Aha (7-valg) – Var møkk elendig sist, og noe må ha vært feil på den da. Var klart bra gangen før, og dette er ikke en så verst hest i grunnlaget. Har drømmebetingelser foran seg nå, den er kuskeplusset, og fra tet trenger den ikke å bli veldig enkel å ha med å gjøre om den er tilbake på sitt beste. PASSES!

Vi er stor tilhenger av disse kveldene hvor man kun kan spille til en bane, og det gjør at man kan bruke litt ekstra tid på nettopp den banen. Dessuten blir omsetningen stor i samtlige spill, og det liker vi skarpt. Når det kveldens V64-omgang til BOLLNÄS så er det altså JACKPOT med over 900 000 ekstra i sekserpotten. Omgangen er særdeles spennende, og vi har jobbet frem flere mildt sagt frekke objekter som du vil like infoen på. På de flate bongene banker vi 1 Moon Zappa (V64-1) som normalt leder sitt løp fra start til mål. På systemet på Eksperten plukker vi også med oss 5 Västerbo Cirkus som er den enest vi ser i mot. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 1 Moon Zappa – Har smellfine betingelser foran seg, og dette kan utmerket dreie seg om tet og slutt. Fullførte godkjent sist, og formen virker å være bra. Innersporet på Bollnäs er fint, Moon Zappa er lynrask ut, og vi tror hardt på tet. Distansen er den riktige, og sko på alle fire går fint. Lar seg rett og slett ikke stoppe fra tet? 5 Västerbo Cirkus – Er trolig den eneste i dette feltet som er i nærheten av Moon Zappa. Spurtet knallsterkt sist, og den varslet full form da. Minuset er at den trolig må vinne dette løpet fra dødens på vår soleklare tipsener, og det blir neppe veldig enkelt.

V64-2 : 11 Vesle Maia – Et meget skummelt løp venter, og her skiller det svært lite på de beste kontra de nest beste. En bred gardering kan derfor vise seg å være smart. Vår tipsener er veldig riktig ute når det gjelder motstand nå, og gikk dessuten fullt godkjent til tredje sist. Kan neppe få et mye bedre løp enn dette når det gjelder motstand, og som lite spilt er den spennende. 13 Tåga Kongen – Er 20m tøffere ute kontra Vesle Maia fra et tidligere løp, men Tåga Kongen er i toppform, og var knallgod etter en grov galopp sist. Blir overhodet ikke spilt nå, men i dette jevne løpet har den form til å storskrelle.

<b><br /> V64-3 : 11 Ediego –</b>





V64-3 : 11 Ediego – Beste hesten i feltet er 6 Uret, men den har vist seg å ikke være helt pålitelig, og vi kan ikke gjøre annet enn å spekulere. Vår ide feilet med mye krefter igjen ned mot siste sving sist, og galoppen kom pga Ulf Ohlsson skulle flytte på han. Det er noe denne ikke er så glad i. Varslet form etter pause, og den er veldig riktig ute i kveld. Blir det bare litt tempo så er den tung tilslutt, og den skal passes som for lite spilt. OBS! 12 I.T. Inventor – Er en hest vi holder høyt på ren kapasitet, og distansen er kun et pluss. Har vært ordentlig bra på slutten, og den har toppform. Er selvskreven om man garderer dette løpet.

V64-4 : 5 Eigelands Fredrik – Småskummelt kaldblodsløp, eller er det bare slik at vår tipsener er «klink»? Eigelands Fredrik kom ut etter pause 6. februar i fjor, snøen lå tykk rundt banen, og det var vinterlige forhold. Fra spor fem dundret den tidlig til tet, vant med 30-40m, og travet 27,8/2140mv. Resten av sesongen ble imidlertid ikke som ønsket, og ved flere anledninger stoppet den opp i banen. Noe måtte være alvorlig feil, og det var det også. Den har hatt store halsproblemer, og er operert i halsen i forkant av dette løpet. Fungerer halsen så er Eigelands Fredrik særdeles spennende i et løp som dette, og vi heiser den til topps direkte. Det er nemlig NÅ denne skal spilles, neste gang kan den være oppbrukt…

V64-5 : 5 Cyrius D’Ariane – Var fakta trykket ned til 12x flesket i Harper fjerdesist, og på ren kapasitet er den nok best i dette feltet. Vær dog OBS på at den ikke har sprudlet veldig på en bra stund, kommer ut etter pause, og er dessuten best uten sko på beina. Sporet er heller ikke optimalt, og vi velger å gjøre et «veltningsforsøk» på denne ganske klare favoritten. 12 Super Zantos – Spurtet enormt bra ute i banen mot Propulsion sist, og den møter ikke en hest av et slikt kaliber her. Får bare kusken til styringen så kan det utmerket gå veien. 10 Sundbo Tibast – Venter vi enda på, og den gikk helt OK sist. Supersjokket på omtrent samme tid i fjor, og den er god nok til å gjøre det igjen i et løp som dette.

V64-6 : 5 Garmin B.J. – Er kveldens beste objekt, og en hest vi er inne på kan vinne dette løpet fra dødens. Dette er en hest vi alltid har holdt veldig høyt, og hadde den hatt en helse av stål, ja, da hadde grunnlaget vært langt høyere. Nest sist ble den plukket ned på streken, men gikk altså 12,4/1640ma fra dødens… Pleier å være godt forberedt etter opphold, og motstandsmessig skremmer ingen her. SPILLES! 4 Chiptime – Er bløt i skallen, men den suser til tet, og kan naturligvis lede hele veien. Har fått to løp i kroppen etter pause, og var bra i nederlaget sist. Motbudet. Den som kan få løpet her med kjøring underveis er 9 Mr Charming med luringen Magnus Djuse i «jollen». Har funnet toppformen, den står perfekt til for å smyge med, og den er altså en joker i leken med tempo. Vi låser vår store bong på disse tre hestene.