Saftig V64-jackpot med over 900 000 ekstra

Bankeren er billig ute! Toppobjekter med superform i kroppen! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra jackpotcashen i kveld?

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Axevalla: Jepson har lunsjbankeren på Axevalla

V65 Biri: Blir ikke sittende fast nå

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram fredag, les våre analyser

Oddstips: Mitrovic og Fulham skal tilbake til Premier League

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er altså JACKPOT i kveldens V64-omgang, og det ligger vel 900 000 ekstra i sekserpotten. Vi velger å gå hardt ut i denne omgangen, og det betyr banker i V64-1 på 1 Wild Love. Har vært matchet i betydelig tøffere omgivelser enn dette, og selv om innersporet ikke er optimalt så bør den uansett runde til seier i dette lille feltet. Ellers finnes det en rekke godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 1 Wild Love – Har radet opp med knallsterke prestasjoner, og vært ute mot langt tøffere motstand enn hva som venter i kveld. Jogget for eksempel 12,5/2140ma femte sist, og fjerde sist var den ekstremt tapper fra dødens (09,1 s 1000m). Tapte da kun for kanonen Mellby Free. Sist tapte den på foto, og var igjen knallgod. Har hatt en liten pause etter det siste løpet, men skal være godt forberedt. Innersporet er ikke optimalt, men selv om den skulle havne sist i dette lille feltet så bør den runde til seier. VI TROR MYE PÅ DENNE FAVORITTEN!

V64-2 : 2 Afrodite Miguan – Er i superform, og den MÅ passes i kveld. Satt bom fast som absolutt fulltanket sist, mens den nest sist var stor i nederlaget mot en såpass god hest som Roofparty (20m tillegg). Står fint inne i dette løpet grunnlagsmessig, og vi kjøper den alle dager i uken som for lite spilt. OBS! 13 Cyborg – Er en annen som kan skrelle. Vi føler nemlig den ligger litt i skorpen, og i V75’en sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Springsporet på tillegget passer bra, og den skal tidlig med på gardering.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 9 Twilight Brodda – Ta en titt på dette kuskeplusset, altså vi snakker om en hest som knapt nok har hatt en kusk opp bak seg den siste tiden til at den i kveld får opp Kim Eriksson. Det er mange meter. Når det gjelder Twilight Brodda så er den dessuten i sitt livsform, og den gikk et enormt løp i kulissene etter grov galopp sist. Gangen før avsluttet den sterkt, og klokken viste da 12,5 s 700m. Slår til som en godbit nå?

V64-4 : 3 Quite A Quality – Har vært ordentlig bra i comebacket, og levert tre sterke løp på rad. Var knallgod når den vant tredjesist, mens den også var fullt godkjent nestsist. Sist var den med på en tøff åpning før den krøp ned innvendig. Spurtet deretter oppløftende via siste indre. En kjapp sprint er garantert ikke noe minus, og skulle den komme seg foran så er dette løpet over. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 5 Derby Simoni – Var kun et 3-valg når vi la ut tipset, og det mener vi er helt feil. Dette er nemlig den beste hesten i feltet, og med to løp i kroppen etter pause så burde den solide formen ikke være langt unna. Thomas Madsen har satt sin hest opp til nettopp dette løpet (150 000 i førstepremie), og Derby Simoni kommer ut nyklippet. Får dessuten på seg en BIKE samt at det blir et helstengt hodelag. Uten noe tull underveis så tror vi den bare vinner dette, og på vår rank står den klart først. 2 Delicious Ice – Satt bom fast som fulltanket etter pause sist, og var positiv. Har dog slitt mye med infeksjoner osv, og vi er usikker på hvor «modig» den er etter disse problemene. Sist var den dog meget fin, og den duger på sitt beste.

V64-6 : 3 Patch Ribb – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Siktet har vært innstilt på denne oppgaven med 150 000 i førstepremie, og rapportene går i dur fra stallen. Har gått med JERNSKO på alle fire, men i kveld blir det skoløs på alle fire, og skorykk på avkom etter Love You, ja, det pleier å være dynamitt. Viser seg frem i kveld? SPILLES!