Saftig V64-jackpot med over to millioner ekstra

Vidåpen V64-jackpotomgang, og her oser det store kroner lang vei! Bankeren som vi landet på blir neppe noen favoritt... I tillegg byr vi på flere helaktuelle skrellobjekter som du vil elske infoen på! Vi spiller frekt i jakten på storcashen!

Östersund byr på en mildt sagt ÅPEN, og svært VRIEN JACKPOTOMGANG i kveld. Det vil overraske oss mye om ikke dette gir solid betalt. Bankeren som vi til slutt landet på kommer allerede ut i V64-1, og der står altså 6 Lupin Håleryd alene. Imponerte noe veldig innledningsvis i fjor, og kammet med seg fem seire på seks starter. Vant også V75 på en overlegen måte. Fikk så visse problemer, og ble tatt ut av løpene. Nå er det årsdebut, den står perfekt inne i grunnlaget, og kusken er KNALLGOD! ALL IN! Ellers vrimler det av mye snadder i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 6 Lupin Håleryd – Innledet i fjor med å vinne 5 av 6 løp, og den lovet utrolig bra. Så gikk det tråere, og den ble plukket relativt tidlig ut av løpene. Vi regner med at Robert Dunder har den i en solid skikk direkte, kusken er svært lovende, og mot en ganske overkommelig gjeng så tror vi fakta HARDT på denne!

V64-2 : 9 Sugar Beans – Var steingod fra dødens sist, og ble altså kun plukket ned av en smygkjørt Bone Hard Flash. Nevnte Bone Hard Flash imponerte voldsomt i løpet etter, og jogget da 15,7/2140ma. Når det gjelder Sugar Beans, så rykker man skoene i kveld, man henger på en BIKE, og det ryktes også om et helstengt hodelag. Skulle disse endringene slå heldig ut så må den være svært spennende mot en overkommelig gjeng som dette. OBS! 3 True Gift – Blir kolossalt kuskeplusset i kveld, og vi er naturligvis på vakt direkte. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er betydelig bedre enn raden. Sist misset kusken starten med 20m, men True Gift spurtet likevel skikkelig bra ute i banen på oppløpet. Vi hadde 14,9 s 800m på den, og da var det krefter igjen. Kan åpne bak bilen, det blir skoløs rundt for første gang, og vi må også varsle skarpt for denne!

V64-3 : 3 Slotts Rigel – Helskummelt løp, og her ville vi helst sett oppvarmingen til samtlige før bongene hadde blitt levert. Å se på oppvarminger med såpass urutinerte hester som dette pleier å avsløre mye om dagsformen, men før vi får tatt en nærere titt på disse så går vi for Mats Djuse og Slotts Rigel. Gikk bra i kulissene etter galopp sist, mens den tredje sist faktisk viste 29,5/1800m etter galopp. Har en del inne, og feilfritt senker den rekorden sin MYE. Hadde faktisk kun 5,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. 9 B.W. Kungen – Varmet opp i en helt OK stil etter pause sist, men i selve løpet ble det et par galopper. Duger på sitt beste, og den skal naturligvis på bongen.

V64-4 : 10 Testa Di Cavolo – Gjør en SVÆRT spennende start i regi Nicklas Westerholm, og det er meget sterke rapporter på den direkte. Nicklas sier rett ut at dette er hans beste sjanse for dagen, og da skal man huske på at han også har storfavoritten Finalizer (V64-2) i denne omgangen. Derfor er det ekstra interessant at Testa Di Cavolo kun hadde 6,2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Testa Di Cavolo har vi alltid holdt HØYT på ren kapasitet, og ingen i dette feltet er bedre enn vårt soleklare spill på kapasitet. Har dessuten blitt matchet mot bedre hester enn dette, og tåler å bli brukt MYE underveis i løpene. Blir sendt tidlig fremover, og moser alt? VI TROR MYE PÅ DENNE FREKKISEN!

V64-5 : 4 Gliding Sun – Står tøft inne i grunnlaget, men fakta er at denne har en billig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og vi har en mistanke om at Vegard Wolden tar turen med klare ambisjoner. Husk på at denne kvalifiserte seg til kriteriet i fjor, og det gjorde den etter å ha blitt toer i forsøket bak en såpass god hest som Photo Fighter. Slo da Custom Colt… Ingen er i nærheten av et slikt kaliber i dette feltet. I årsdebuten sist spurtet den sterkt, og var ikke tom over mål. Tiden må sees i lys av en ELENDIG bane på Leangen. Burde ha null problemer å gå ned mot 14,0 på en kjapp sprint i kveld, den er solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og taper den bare ikke for mye fra start så må sjansene være store. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V64-6 : 3 Spang Viktor – Interessant finale hvor vi tror at seks hester kan vinne. Den klare ideen er også den som har trukket det beste sporet, og selv om Spang Viktor er noe spesiell så skal sjansene være gode i et løp som dette. Avgjorde sikkert til seier sist, og da gikk det veldig fort til slutt. Litt mer tette starter bør kun være positivt, og den plasseres altså knepent først. Leter man på dypet så se opp for 5 Gott Klirr. Er mer enn god nok på ren kapasitet, den kommer ut fra en stall som har funnet formen, og Gott Klirr er spennende direkte. Står helt riktig inne i grunnlaget, og det er tydelig at Persson har siktet mot denne oppgaven. 8 Höstbo Elis – Er 40m billigere ute kontra 4 Rebekka fra løpet sist, og i det nevnte løpet gikk den råsterkt i kulissene etter en grov galopp. Satt dessuten fast med krefter igjen. Gjør seg ikke bort med flyt!