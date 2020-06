Samlebongfest med Hamre

Det ser lettløst ut i mandagens V5-lunsj på Jarlsberg, så vi tyr til samlebonger.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur og ukens soleklare høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Jarlsberg og etterfølges av V4-lunsj i Årjäng. Mandag kveld er Leangen i gang igjen etter sin storløpshelg forrige helg og byr på en flott V65-omgang. I Sverige er Mantorp vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg og en tidlig V5-lunsj med spillestopp kl 11.40. Frode Hamre er som vanlig på plass og kusker to tunge favoritter. Jeg spekulerer ikke på disse og velger derfor å gå for samlebonger i V5-spillet.

Både 1 Sofies Case i V5-1 og 2 Jolene B.R. i V5-2 har vist strålende takter i det siste. Førstnevnte stod iskaldt til i seiersløpet sist, men spurtet likevel inn til sterk seier. Frode Hamre mener hoppa går en lav 13-tid på sprint og motstanden er meget overkommelig. Treårshoppa 2 Jolene B.R. har innledet karrieren på strålende vis. Tok ned ledende Broadway Sun i debuten og avsluttet storveis til andre bak gode Only Be Kind To Me i sin andre start. Det må være topp vinnersjanser for både 1 Sofies Case i V5-1 og 2 Jolene B.R. i V5-2 og begge bankerspilles på mine samlebonger i V5.

Fem hester skal rekke i V5-3

Det er klart skille på hestene i V5-3 og jeg har litt feeling for at kapable 11 Zenato kan vinne dette løpet. Det er en poengjakt og Mikkelborg-traveren er klart bedre enn raden. Min knepne favoritt.

Gaveløp for Goldstile

Kapasitetshesten 3 Goldstile har levd en omflakkend etilværelse og mandag dukker hesten opp i regi Karin Hauge. Har plundret veldig de to siste årene, men er i særklasse hesten med størst kapasitet i V5-4/DD-1. Får er klart tips i et ganske svakt felt.

Tengsareid har DD-bankeren

Brukbar klasse på V5-finalen der flere av hestene holder V75-standard. Tre hester skiller seg litt ut og klar favoritt for meg er 3 Trø Loke. Møtte overmakten i form av Nelson Andrea forrige mandag på Klosterskogen, men hang veldig godt med til andreplass. Vant sikker nest sist og selv om det ikke nødvendigvis blir tet her (2 Tangen Lea prøver trolig foran nå som det er sprint), synes jeg Trø Loke skal stå som favoritt. I en vrien DD-omgang blir 3 Trø Loke min DD-banker.



