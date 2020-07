Se torsdagens V65-løp på Øvrevoll gratis på Nettavisen

Det er som vanlig store utfordringer i V65-spillet på Øvrevoll. Torsdag kan du i tillegg se alle V65-løpene gratis på Nettavisen.

Vi nærmer oss en strålende travhelg. Helgens høydepunkt er det Sørlandets travpark som står for. De har sitt sommertrav til helgen og lørdagens V75 byr både på Gulljackpot og NM for kaldblodshester. Søndag er det internasjonal V75 fra Axevalla med Stochampionatet.

Men før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik torsdag som kan friste med flere jackpotter. Det er jackpot i kveldens V65-omgang på Bergen travpark med 299 104 kr ekstra i sekserpotten og det er jackpot i kveldens V64-omgang på Bergsåker med 1 366 003 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg kan Øvrevoll friste med en herlig det internasjonal V65-omgang i ettermiddag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Boden.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om Øvrevoll. Her er det altså internasjonal V65 i ettermiddag med spillestopp kl 16.20. Det er også internasjonal V4, denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 17.10.

Du kan se samtlige V65-løp fra Øvrevoll gratis på Nettavisen i dag. Sendingen starter kl 15.45

Våre galoppeksperter traff med "alt" under søndagens store V75-jackpotomgang på Jägersro, men det var en favorittpreget omgang og 7 rette betalte ut kun 896 kr. Det ble vesentlig større gevinster under forrige søndags V4-galopp i Gøteborg og de fulgte opp med nye strålende V4-gevinster på Bro Park onsdag.

Tre overraskelser og en banker som innfridde onsdag 8. juli på Bro Park

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Store penger på gang i dagens V65

Krevende V65-løp på Øvrevoll opplever vi stort sett hver torsdag. Spesielt mot slutten av dagens omgang, i V65-5 og V65-6, er det utfordringer å jobbe med. Disse løpene inngår også i V4 og DD, så vi tror det blir fine penger også i disse spilleformene.

Vi har valgt å gå for 6 Powerplay i V65-4 som vår V65-banker. Dette er et løp for norskfødte treåringer, og klassen i år er så langt ikke all verden. Det ble kun født 17 norske i denne årgangen, og det er langt mellom høydepunktene. Powerplay gikk et meget bra løp sist over distanse i Gøteborg, og da slo han hester med formtall rundt 70. Det er nok å vise til en tilsvarende prestasjon nå, så bør det bli seier. 6 Powerplay bankerspilles i V65-spillet og på de to minste V4-forslagene.



2 Mikimi og 4 Cardhu har vist mest til nå av de øvrige, men vi tror ikke at distansen 1980 meter er noen fordel.Men vi tar disse to med på de større V4-forslagene.

To av banens beste milere møtes i V65-2. 1 Swedish Dream og 3 Buddy Bob skal gi noen kilo til de fleste konkurrentene, men det tror vi de fikser. Særlig har Swedish Dream en utrolig liste på akkurat 1600 meter gress på Øvrevoll. Vi bruker denne duoen som dobbeltbanker i V65-2.

Vi vinnertipper hest nummer 11 i de to DD-løpene. I DD-1 (V65-5/V4-3), et amatørløp, gir vi tilliten til 11 Danny's Roop som vår DD-banker. Fin fremgang sist, og Emilie Finckenhagen er den beste rytteren.

I DD-2 tror vi på 11 Barny. Møter enklere motstand enn han pleier, og lærlingen Josephine Ingvarsson er kanskje den beste i Skandinavia. Tre kilo lettelse kan gjøre utslaget.