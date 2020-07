Se torsdagens V65-løp på Øvrevoll gratis på Nettavisen

Jevn og spennende V65-omgang med et bra potensial! Våre eksperter jakter med flere interessante objekter! V65-suksess i vente?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Sendingen begynner klokken 15.45 / V65-1 begynner klokken 16.20



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Birger og Morten byr på følgende til Øvrevoll torsdag:

Det er jevne og åpne løp på Øvrevoll torsdag. Vi går tynt i V65-2, hvor 1 Starlight Runner ser ut som en mulig banker. Ellers føler vi denne gang at seks-syv hester skiller seg ut i de øvrige løpene. Det betyr at vi ikke går helt ut i noen løp, men i flere løp ser ikke de siste valgene så sterke ut. Så får tiden vise om våre ideer er de rette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





I V65-1 er trioen 3 Match Maker, 1 General de Vega og 7 Abolish våre første valg. Mest spente er vi på sistnevnte, som kommer med gode rapporter fra Frankrike. Har dog ikke startet siden i fjor høst, og kanskje trenger han løpet.

I V65-5 har trioen 1 Ocho Rios, 8 Our Boy John og 9 Pirlo vår tillit. Alle tre er i flott form, men med 15 startende må det selvsagt klaffe underveis.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





I finalen var 1 Sonriente knallgod sist. Hun har funnet et nytt nivå ved de to seirene,og den tredje strake kan fort komme. Vår luring 3 Zalalaat møter enklere motstand enn hun pleier, og kanskje kan Nathalie Mortensen skrelle for annen løpsdag på rad.