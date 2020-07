Se torsdagens V75 fra Halmstad gratis på Nettavisen

Nettavisen har rettighetene til å vise Rikstoto Direktes V75-sendinger, og disse kan du se gratis på Nettavisen uten noen form for registrering.

Torsdag er det internasjonal V75 i Halmstad med Sprintermästaren og både lørdag og søndag er det V75 på Jarlsberg. Søndagen med Ulf Thoresen Grand International og da også med internasjonalt spill.

Kurt Leirvåg er tipsansvarlig til V75-omgangene på Jarlsberg. Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken er tipsansvarlig til torsdagens V75 i Halmstad, da Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken. Du kan når som helst kjøpe Lyntoto til V75-omgangene torsdag og lørdag og søndag i spillboksene lenger ned i artikkelen.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg. I spillboksen under kan du kjøpe Lyntoto til torsdagens V75 i Halmstad.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg. I spillboksen under kan du kjøpe Lyntoto til lørdagens V75 på Jarlsberg travbane.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg. I spillboksen under kan du kjøpe Lyntoto til søndagens V75 på Jarlsberg travbane.