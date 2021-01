Sebastian er Norges store gullhåp i alpin-VM

Det er kun to uker til alpin-VM starter i Cortina. Sebastian Foss Solevåg er Norges største gullhåp og i kveld jakter han karrierens andre verdenscupseier i Schladming.

Det nærmer seg alpin-VM i Cortina i Italia som starter 8. februar. Dessverre for Norge blir det uten både Alexander Aamodt Kilde, Lucas Braaten og Atle Lie McGrath som alle skadet. I tillegg virker formen helt borte for Kjetil Jansrud, mens Henrik Kristoffersen ikke har vært i nærheten av pallen i de seks verdenscuprennene han har deltatt i etter nyttår. Heldigvis er det annerledes med Sebastian Foss Solevåg som tok karrierens første seier i verdenscupen i Flachau for halvanne uke siden.

For første gang i moderne tid er vinneroddsen på Sebastian Foss Solevaag lavere enn Henrik Kristoffersen i et verdenscuprenn i slalåm. Foss Solevaag som har vist kanonform i det siste og endelig tok sin første verdenscupseier da han knuste konkurrentene i Flachau søndag 17. januar og var 76 hundredeler foran toeren Marco Schwarz.

Solevåg ble nummer fire i det første slalåmrennet i Flachau (som gikk om lørdagen), men endte da på 4. plass. Både tredje sist i Adelboden og fjerde sist i Zagreb hadde han veldig gode utgangspunkt etter 1. omgang, men lyktes ikke i noen av finaleomgangene da. I Madonna Di Campiglio to dager før julaften ledet han etter 1. omgang, men kunne ikke svare Henrik Kristoffersens fantastiske 2. omgang og måtte nøye seg med 2. plass.

Det er totalt kjørt seks slalåmrenn i verdenscupen denne sesongen og det har gitt seks ulike vinnere. Alle disse er på plass i Schladming i kveld og vinneroddsene er som ventet jevne. Marco Schwarz er knepen favoritt til 3,75 i odds, mens både Manuel Feller og Clement Noel (som ikke har vunnet denne sesongen) står til 4,75 i odds. Sebastian Foss Solevåg står til fem ganger pengene. Under ti i odds er det også på tyskeren Linus Strasser og Henrik Kristoffersen som begge står til ni i odds.

Henrik Kristoffersen vant det tradisjonsrike rennet i Schladming forrige sesong, men denne sesongen har ikke Henrik levert som forventet. Han kjørte riktignok inn til seier etter en fantastisk 2. omgang i Madonna Di Campiglio like før jul, men har ikke vært i nærheten av seier i de fem øvrige slalåmrennene denne sesongen.

Per nu er Sebastian Foss Solevåg Norges klart største gullhåp i alpin-VM på herresiden. 5,00 på at Foss Solevaag vinner tirsdagens slalåmrenn i Schladming må være verd en innsats.

