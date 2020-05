Seiersmaskinen bankerspilles på Leangen

Vill Jerven imponerte stort i seiersløpet på Leangen forrige mandag. I kveld blir hesten vår V65-banker på Leangen.

En fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en rikholdig meny mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna, deretter det internasjonal V5 og V4 på Bergen travpark med spillestopp kl 16.20 i V5. Leangen hadde travløp i går og i kveld er det på'an igjen. Her er det internasjonal V65 med spillestopp kl 18.55. Og sist, men ikke minst er det STOR JACKPOTOMGANG i V64 fra Färjestad med hele 1 524 377 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Leangen. Her det altså internasjonal V65 med spillestopp kl 18.55, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.50. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Gaveløp for seiersmaskinen

Det handler om 7 Vill Jerven som var tilbake som en strålende vinner på Leangen forrige mandag. Sammen med Dag-Sveinung Dalen svepte hesten feltet på siste bortre, fosset til tet og forsvant til overlegen seier. 43 starter har gitt 15 seire for denne seiersmaskinen og i kveld er det kun galopp imot. Motstanden er klart overkommelig og Leangen-spesialist Dag-Sveinung Dalen får sjansen om kusk også i kveld. 7 Vill Jerven i V65-1 blir min banker på Leangen i kveld.

Kvasnes har ambisjoner

V65-2 er et flott monteløp der Kristine Kvasnes og 7 Lucky Vegas blir favorittspilt. Den tidligere Forus-hesten debuterer i regi Kristine Kvasnes i kveld og hun er stor optimist foran løpet. Men evighetsmaskinene 6 Fux Pride (gjør sin 174 start i kveld) og 4 Ramona's Fighter (gjør sin 154 start i kveld) er begge i toppform og trives også veldig godt i monte. Lucky Vegas kommer ikke til dekket bord.

Trekk i hatten

Ni debutanter og tre hester med noen få løp bak seg er den krevende utfordringen i V65-3/V4-1. Jeg sjanser litt og står på fire hester på samtlige V65 og V4-forslag. Med gode rapporter i ryggen setter jeg 12 Hush først. Eier og trener Torgrim Lamvik mener treåringen er jevngod med Sue som debuterte med flott seier på Leangen for to uker siden. Det er voltestart, ergo er ikke tolvtespor så bekymringsfullt.

Bra kaldblodsløp

V65-4/V4-2 er et kaldblodsløp der millionærene står på 20 meter tillegg. 5 Ådne Odin har støtt på fenomenet Odd Herakles i sine to siste løp og gjort bra fra seg ved begge anledningene. Møter dog kvalifisert motstand i kveld og kommer ikke til noe dekket bord. Motivert favoritt, men heller ikke noe mer.

Storfavoritten garderes

Seiersmaskinen 1 F.X. Fragola måtte strekke våpen fra tet sist og selv om distansen da var 2600 meter, er det likevel grunn til å sette spørsmålstegn ved den absolutte toppformen. Blir stor favoritt også i kveld i V65-5/V4-3/DD-1 og sprint er trolig en fordel. Jeg er dog litt usikker på henne nå og velger å gardere. Først og fremst med 10 Syno Danseuse som er i absolutt toppform og imponerte stort med å plukke ned nevnte F.X. Fragola sist.

Løp i kroppen har gjort godt

Det er bra hester på farten også i V65-6/V4-4/DD-2 der fire hester får plass på samtlige V65 og V4-forslag. Tøffingen 4 Bestbyarsenal fikk aldri opp farten sist og endte på en skuffende femteplass. Det var samtidig første løpet på over to måneder og den blåseren har trolig gjort godt. Skal stå først på ranken i dette løpet. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 4 Bestbyarsenal.



