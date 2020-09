Seiersmaskinen er tilbake som en vinner i V65-3 på Leangen i kveld

B.B. Viking vant sine ni første løp, før han ble nummer to i sitt siste løp på Bjerke. I kveld blir B.B. Viking vår V65-banker på Leangen.

En aldeles strålende travuke står foran oss. Bjerke byr på Klasseløpshelg med Gulljackpot i V75 lørdag og Klasseløpsfinaler med internasjonal V75 søndag. I tillegg er det en gedigen jackpotonsdag. Med jackpot i V75 Bonus på Bjerke og 728 201 kr ekstra i sjuerpotten og V86 med Dobbel Jackpot på Solvalla/Åby med formidable 23 475 472 SEK ekstra i åtterpotten.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den byr blant annet på 10 løp på Leangen i kveld med både internasjonal V65, V5 og V4 og mandag kveld er i det i tillegg en flott V64-omgang på Färjestad. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Mantorp.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen, der det altså i kveld er 10 på menyen og internasjonalt spill. Løpsdagen innledes med en ekstra V4-omgang (spillestopp kl 18.10), mens V65 som vanlig har spillestopp kl 18.55. En seiersmaskin som gikk på sitt første tap i sitt siste løp, blir min V65-banker i kveld.

Tilbake som en vinner?

Det handler om 12 B.B. Viking og Thomas Mjøen i V65-3. Etter å ha innledet karrieren med ni strake seire, ble det "kun" 2. plass på Bjerke i den siste starten. Det var for nesten to måneder siden og til tross for sterke 26.1/2100 meter klarte aldri B.B. Viking å utforde en meget opplagt Gomnes Faks mot mål. Var i følge eier og trener Stig Kristian Kvernberg tett i halsen og i begge framknærne da. Alt ser normalt ut nå og fra et perfekt springspor på 20 meter tillegg, søker nok Thomas Mjøen fremover direkte fra 20 meter tillegg. Møter gode 7 Bleke Silver, men trener og kusk Arve Sjoner ligger lavt med denne etter pause. 12 B.B. Viking blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Dalen vinner ikke fem løp i kveld, men har DD-bankeren

Dag-Sveinung Dalen har vunnet fem løp to av de tre siste løpsdagene på Leangen, men i kveld har ikke Dalen like gode oppsitt og tar ikke fem seire. Noen vinnersjanser har han dog, blant annet med 12 Stay Dench i V65-6/V5-3/DD-2. Det løpet er et såkalt delingsløp, der hesten med lavest grunnlag får de beste sporene. Stay Dench har mest penger på konto i løpet og starter således fra tolvtespor bak bilen. Normalt er det et veldig krevende spor, men i såkalte delingsløp betyr det mye mindre. Mot svært passende motstand, bruker jeg 12 Stay Dench som min DD-banker i kveld.

Dalen også med favoritten i V65-1

Den andre gode vinnersjansen til Dag-Sveinung Dalen i kveld, kommer i V65-1/V4-3. 14 Sirikit starter riktignok fra 20 meters tillegg, men strekhestene holder likevel ikke allverdens klasse. Sirikit var sterk toer for Dalen nest sist på Biri og fulgte opp med et sterkt løp til tredje etter startgalopp på Leangen for 14 dager siden i et ungdomsløp. 14 Sirikit blir min klare favoritt i V65-1, som også er V4-3.



Galopprisiko for beste hesten

Det er ganske bra klasse på V65-2, men min klare favoritt heter 5 Fit For Fortissimo. Fireåringen var faktisk med i Derbykvalifisering i sin siste start, men galopperte da direkte bak bilen. Galopperte også i seierskampen tredje sist, men holdt seg på beina nest sist og da ble det enkel seier. En feilfri 5 Fit For Fortissimo blir lei å hanskes med i V65-2, men galoppfaren er stor.

De beste står på lengste tillegg

V65-4/V5-1 er et løp med 15 hester til start og det starter hester over fire distanser. de to klart beste hestene starter på 60 meter tillegg og begge skal sees med bra sjanser. Både 13 Vestpol Lodin og 15 Storm Fax står med to strake seire og uten for mye strul på veien, er det bra sjanse for at en av disse vinner løpet. Jeg tar likevel med 5 Terne Pil (starter 40 meter foran) og 9 Odins Alma (starter 20 meter foran) på de fleste V65 og V5-forslagene i V65-4/V5-1.

Imponerte sist - kan kan ta årets første i kveld

Et veldig fint spilleløp venter i V65-5/V5-2/DD-1. Fire hester skiller seg litt ut og den minst spilte av dem blir min favoritt. 8 Lastmanstanding dundret på utvendig for gode Stay Dench da og knakk denne mot mål, men ble spurtslått av gode Greed. Åttendespor bak bilen i kveld er naturligvis ikke noe pluss, men Lastmanstanding tåler å bli brukt underveis og kan få sin fortjente seier i kveld.