Seiersmaskinen får kamp

Lesja Odin har aldri tapt i sin karriere. Likevel garderes hesten i kveldens V65-omgang på Jarlsberg.

Vi har en fantastisk travhelg foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men aller først skal vi gjennom en fredag der det er jackpot både til lunsj og til kvelds. Solvalla innleder sin helg med V65-lunsj i dag og her er det 1 126 833 SEK ekstra i sekserpotten. I kveld er det jackpot i V64-spillet på Hagmyren og her er det 1 445 971 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg byr Jarlsberg på en flott V65-omgang i kveld der ubeseirede Lesja Odin jakter sin 27 seier.

Det har ellers vært bra med gevinster for Nettavisen denne uken.

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - kr 960 ble til kr 24 939

Lerum traff meget bra med sine V4-tips til Halmstad torsdag. Den store bongen med en innleveringspris på kr 960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine kr 24 939.



Lerum med V4-suksess 27. mai - kr 960 ble til kr 8 776

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på Lerums V4-bonger på Eksperten til denne kvelden på Åby/Örebros V4 Express. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Flotte 8 776 kr ble utbetalingen i V4 Xpress.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Flott systemklaff i V65 på Forus tirsdag 26. mai

Mange spilte samlebonger i tirsdagens V65-omgang på Forus og storfavorittene Grisle Tore G.L (V65-1), Troll Sterk Solan (V65-2) og Jeanet Newport (V65-4) vant da også sine løp. Men dagens nest største favoritt Axe Brogård falt blytungt i V65-6 og 4. valget Come Vacation fløy inn til seier som en femprosenter. Dermed ble det fine 7 275 kr i utbetaling for seks rette. Leirvågs V65-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt klokkerent og betalte tilbake pene 12 875 kr.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg og kveldens V65-omgang. Merk at det ikke er internasjonal omgang i V65-spillet, til gjengjeld er det internasjonal omgang i V4-spillet. Merk også at spillestopp i V65 i dag er kl 18.55, mens V4-spillet har spillestopp kl 19.40. Ubeseirede Lesja Odin kommer til Jarlsberg i kveld, men har bakspor på sprint og støter på meget formsterke Ramstad Balder. Jeg velger derfor min banker i V65-6.

Kanongod sist - leder hele veien nå?

Det handler om 1 Eddie Arctous og Eirik Høitomt. Hesten gjorde sitt første løp på to måneder på Jarlsberg for en måned siden og leverte på direkten. Stod vrient til i tolvtespor da, men gikk i nærkamp med storfavoritten Gretzky Boko nedover oppløpet og ga denne kamp helt inn. Vant seks løp i fjor og kommer garantert til å få en god sesong også i år. Fra førstespor er det bra sjanse for at hesten forsvarer sitt innerspor. Leverer seksåringen som sist, må dette være bra vinnersjanse. Jeg går all-inn og bankerspiller 1 Eddie Arctous i både V65, V4 og DD.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jakter sin 27 strake

Øystein Tjomsland velger altså å ta turen til Jarlsberg i kveld med ubeseirede 10 Lesja Odin i V65-1. 26 starter har gitt like mange seire og selv med bakspor på sprint, er det umulig å ikke sette hesten først også i kveld. Men i kveld støter han på meget formsterke 7 Ramstad Balder og slik denne har sett ut på slutten, kan nok han helt sikkert ned mot 22.0 på en rask sommerbane. Jeg spiller dobbeltbanker i V65-1.

Fire hester er nok

V65-2 er et løp der kun tilleggshesten 12 Spønsk har startet tidligere. Samtlige 11 strekhester gjør sitt første travløp, men jeg tror fire hester gjør opp om seieren. Øystein Tjomsland sender ut en ny treåring til debut og 3 Nelson Anton kommer til å bli favoritt. Det er trolig korrekt, sammen med hestene 10 Mjølner Rønner, 4 Lustra Vilja og 5 Joker Blesen blir det mine utvalgte i en uoversiktlig V65-2.

Høitomt har mer på lager

I likhet med V65-2 er det også en rekke hester som gjør sin debut i V65-3/V4-1. Treåringene 8 Maquavit E. og 12 Apollo Creed gjorde begge fine prøveløp og blir da også den klare favorittduoen. Både Eirik Høitomt (Maquavit E.) og Erlend Rennesvik (Apollo Creed) er optimister på vegne av sine hester. Jeg tar også med meg 9 I.D. Dandy og 3 Garrido.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Viste fremgang sist - kan vinne nåde

V65-4/V4-2 er kaldblodsløp i grunnlag under 130 000 kr og den beste hesten har fått det dårligste sporet (12 Trø Ennius). Jeg setter 1 Talomen Ø.K. først på min rangering. Vallaken er ikke den som rader opp, men han viste klar fremgang på Biri sist som tredje i et løp som Per B. vant. Står fint til i kveld og møter passende selskap.

Kraftig kuskeforsterkning

V65-5/V4-3 er uten tvil kveldens beste spilleløp og på de større V65-forslagene tar jeg med seks og sju hester. Mitt klare objekt heter 5 Folsom Cash. Vallaken har kanonform i kroppen og i kveld er det opp med Dag-Sveinung Dalen i sulkyen istedenfor Helena Meland. Det er en gedigen kuskeforsterkning og selv om motstanden er kvalifisert, må dette være et spennende objekt i V65-5/V4-3.