Seiersmaskinen innfrir i kveldens internasjonale V65-omgang på Klosterskogen

Det er internasjonal V65-omgang på Klosterskogen i kveld og seiersmaskinen Mons får full tillit på våre V65-forslag.

En strålende trav-og galoppsøndag står foran oss. Spillemessig er det uten tvil V75-omgangen på Jägersro galoppbane med Svensk Derby med stor JACKPOT OG hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten som er høydepunktett. I tillegg er det flott lunsjomgang i Østersund med både V4 og V5 og her er det kvalifisering til Kaldblodsderby og Derbystoet. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V65-løpene på Klosterskogen. Her er det internasjonal omgang og spillestopp i V65 er kl 18.15. Det er også internasjonal V5, denne innledes i V65-4 og her er det spillestopp kl 19.21. Kveldens soleklart største V65-favoritt dukker opp allerede i V65-1 og den blir også min banker.

Gaveløp for seiersmaskinen

Det handler om 1 Mons og Vidar Hop. Arthur Bøs herlige fireåring har gjort ti starter i karrieren og vunnet sju ganger. Seks starter i 2020 har gitt seks seire og hesten har nydelige forutsetninger foran seg i V65-1. Står i førstespor på strek og møter svært så overkommelig motstand. Slik jeg leser løpet, er det kun galopp imot og Mons har ikke vist seg særlig usikker. 1 Mons i V65-1 blir min V65-banker på Klosterskogen søndag.

DD-banker fra Høitomt.

Det er svak klasse på V65-5/DD-1 og favoritten 2 Figaro B.R. må ha en ypperlig vinnersjanse sammen med Eirik Høitomt. Spurtet inn til seier i en poengjakt sist på Klosterskogen, men motstanden er ikke veldig mye skarpere her. I en spennende DD-omgang bruker jeg 2 Figaro B.R. som min DD-banker i DD-1.



Undem utfordrer favoritten

Eirik Høitomt er også favorittspilt i V65-2, nå med 12 Wilson Laylock som lett vant fra tet i enkle omgivelser på Klosterskogen sist. Nå er det 20 meter tillegg og helt andre forutsetninger. Jeg setter favoritten ned som andrevalg og setter 9 U'N I først på min rangering. Fireårshoppa til Johan Herbjørn Undem var god treer bak svært gode hester sist og møter klart billigere motstand her.

Taper ikke feilfritt

To hester skiller seg klart ut i V65-3. Stabile 12 Grand Yankee og kapasitetshoppa 11 Oh U. Sexylady. Sistnevnte har overlegent størst kapasitet, men Heisholt-hoppa har galoppert seg bort i tre av sine fire løp i karrieren. Holdt seg på beina en gang og det var da hun vant et av kvalifiseringsløpene til Hoppekriteriet i fjor. Toer i mål det løpet het Lucky Queen Soa og det sier det meste om kapasiteten til Oh U. Sexylady.

Mye bedre enn raden

Det er meget uoversiktlig i V65-4/V5-1 og her tar jeg med åtte hester på de minste forslagene. Min frekke favoritt rader ikke opp med feilfrie løp, men kapasiteten er stor. 14 H.G. Odne har vist overlydsfart mellom galoppene i flere løp i det siste og lykkes Gunnar Austevoll med å få denne feilfritt rundt, er han med i seierskampen.

Se opp for trønderen

V65-6/V5-3/DD-1 ser jevnt ut på forhånd og det er mange vinnerkandidater. Trude Kleveland har tatt meg seg noen av sine hester fra Trøndelag og blant dem er formsterke 5 Place Your Bet. Denne var meget god tredje i sitt siste travløp tredje sist og kun en lengde bak vinneren Derby D' Estino i mål, tross dødens de siste 1200 metrene. Er kvikk i vei og står i et fordelaktig femtespor bak bilen. Se opp.