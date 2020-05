Seiersmaskinen innfrir i kveldens internasjonale V65-omgang på Momarken

Det er veldig gode sjanser for at seiersmaskinen Selma's Revenue innfrir sitt store favorittstempel i V65-6 på Momarken i kveld.

En herlig søndag står foran oss. Den innledes med V64-galopp fra Jägersro og her er det også jackpot og 397 257 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere søndag ettermiddag blir det så V75 fra Vaggeryd. Søndag kveld er to norske baner i sving. På Momarken er det internasjonal V65 og V4, mens Bergen travpark byr på internasjonal V5-omgang. Til sist er det jackpot i V65 Xpress med 117 224 kr ekstra i sekserpotten. Her er det tre løp fra Bergen travpark og tre løp fra Momarken.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Momarken og kveldens internasjonale V65-omgang. Spillestopp i V65 er kl 18.15, mens V4 som omfatter de fire siste V65-løpene har spillestopp kl 19.00. Omgangens største favoritt dukker opp i V65-6 oh heter 4 Selma's Revenue. Hesten blir også min banker.

Gaveløp for storfavoritten

4 Selma's Revenue står med fem strake seire og trener Elise Kristine Holt har funnet en flott oppgave til sin hest i kveld. Står på strek i et løp som holder svært ujevn klass. Selv fra 20 meter tillegg hadde vallaken blitt stor favoritt i dette løpet. Treningsrapportene er gode og det kun galopp som trolig kan frata hesten seieren i kveld. Jeg spekulerer ikke og går all-inn. 4 Selma's Revenue bankerspilles i V65, i V4 og i DD-spillet.

Samlebonger i V4-spillet

Også i V65-5/V4-3/DD-1 finner vi en klar favoritt. Tøffingen 8 Moveslikejagger gjorde et klart godkjent løp i sin årsdebut og ble fjerde i et løp gode Dream Builder vant fra tet. Det var hestens første løp på fem måneder og det har garantert gjort godt. I kveld støter hesten på flinke 6 Massive Speed, men jeg tror Raufoss-hesten er god nok til å vinne fra dødens. I DD-spillet spiller jeg kun kombinasjonen 8 Moveslikejagger (DD-1) og 4 Selma's Revenue (DD-2).



Med en klar banker i V4-4 og et klart tohestersløp i V4-3, synes jeg det er riktig å spille samlebonger i kveldens V4-omgang.

Duger Kapteinen i monte?

Også i V65-1 er det en stor favoritt på farten. Monteslageren 7 Troll Svenn står med fem strake seire i monte, men samtlige av de seirene er tatt på mellomdistanse. Kjell Løvdals seiersvante vallak har faktisk ikke vunnet i noen av sine fire siste sprintløp i monte. 1 Kaptein Kuling står 40 meter foran og montedebuterer sammen med dyktige Amanda Robertsen. Gaustad-traveren er i form og et klart motbud til den store favoritten.

Tengsareid "må" tape

Med tanke på at det er store favoritter på farten i V65-spillet i kveld, trenger vi å få bort noen favoritter også. V65-2 er et treårsløp for kaldblodshester, der ingen av de åtte hestene har startet i løp. Basert på prøveløpstidene blir nok 8 Lille Link og Åsbjørn Tengsareid store favoritter. Men bakspor betyr at det kan bli strul fra start og jeg markerer for samtlige åtte startende på det største V65-forslaget.

Bra klasse på V65-3

Det er bra klasse på V65-3/V4-1 der fire hester hever seg over mengden. Fireårshoppa 2 Lucky Queen Soa gjorde en flott årsdebut på Jarlsberg for to uker siden og ledet hele veien i overbevisende stil. Da var det 2100 meter, i kveld er distansen 500 meter lengre. Er den klare tetfavoritten, men støter på et par meget sterke konkurrenter og jeg nøyer meg med et knepent førstevalg.

Moderate rapporter på storfavoritten

I V65-4/V4-2 blir seiersvante 6 Løv Teddy klar spillefavoritt. Eier og trener Heidi Johansen ligger imidlertid veldig lavt på forhånd og forteller at hesten er behandlet siden siste start. Møter i tillegg flere gode sprintere i løpet og jeg tyr til bred gardering i et løp med opplagt skrellpotensial.