Seiersmaskinen innfrir i V65-1 på Jarlsberg

En seiersmaskin av de sjeldne blir vår V65-banker på Jarlsberg mandag ettermiddag.

En fantastisk travuke står foran oss når Bjerke til helgen byr på Oslo Grand Prix og storstilt V75-omgang søndag. Lørdag er det V75-finaler på Bjerke, mens det lørdag kveld er internasjonal V75 i Boden med 72 millioner i premiepotten.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med tidlig V5/V4-lunsj på Bjerke og i tillegg er det V4-lunsj fra Bergsåker. Mandag ettermiddag er det internasjonal V65/V4 fra Jarlsberg med spillestopp kl 16.20 i V65. Mandag kveld er det Karlstad og Färjestad som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Systemklaff under V75 på Bjerke onsdag 3. juni

Undertegnede valgte å spille med to bankere under onsdagens V75 på Bjerke. 4 Admiral Knick i V75-7 innfridde veldig enkelt, mens 6 Balder Odin galopperte i kampens hete i V75-2 og ikke innfridde. Dermed ble det "kun" seks rette på de flate spilleforslagene. Ett av systemspillene på Eksperten satt dog som det skulle. Det hadde en innl.pris på kr 2 966 (fire andeler a kr 750) og betalte meget flotte 31 273 kr tilbake.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om mandagens internasjonal V65-omgang på Jarlsberg. Her er det spillestopp kl 16.20. V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Min V65-banker i dag kommer ut allerede i V65-1 og er en seiersmaskin i monteløp.

Kun galopp imot for V65-bankeren

Det handler om 6 Troll Svenn. Hele 25 seire er det blitt på Troll Svenn som totalt har vunnet 38 løp i en innbringende karriere. Kjell Løvdals seiersmaskin stod med fem strake monteseire, før han galopperte i seiersstriden på Momarken for en måned siden. Hesten har et gaveløp foran seg i V65-1 i dag på Jarlsberg og det er kun galopp imot. Jeg spekulerer ikke og lanserer 6 Troll Svenn som min V65-banker på Jarlsberg.

Ny treårsvinner fra stall Gundersen?

Geir Vegard Gundersen er som vanlig meget godt forspent med treårige varmblodshester og i dag sender han ut 12 Cicero T.G. til løpsdebut i V65-2. Dette er en helbror til Support Justice som avla et flott prøveløp. Det skal være en sterk type og selv fra et litt kinkig tolvtespor bak bilen, setter jeg hesten klart først i V65-2.

Totalt bortglemt i V65-3/V4-1

En feilfri 5 Fløya har naturligvis et bra bud på seieren i V65-3/V4-1. Den meget kapable hoppa hadde slått gode Birk Faks sist om hun ikke hadde galoppert midt på oppløpet. Fløya er en motivert favoritt i løpet, men hun er ikke til å stole på. Det spennende objektet i løpet er Frode Hamre-trente 11 Lættis. Har rotet seg bort på galopp i det siste, men kapasitetsmessig er fireåringen blant de beste i løpet. Et opplagt kryss for meg i V65-3/V4-1.

Suksessen fortsetter for Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen innfridde med en kanongod Myamazingdream i V65-6 på Sørlandets travpark søndag. Det var Eriksens tiende kuskeseier i løpet av en drøy måned. I V65-4/V4-2 i dag setter han seg opp bak formsterke 1 Gompens Hønk. Den nytente femåringen har en meget fin oppgave på papiret og må ha en meget god vinnersjanse i V65-4/V4-2.

Mer fra Kringeland Eriksen

Den godeste Kringeland Eriksen har også vinnersjanse i V65-5/V4-3. Stallhesten 2 Golden Daiquiri tok karrierens første seier på Forus for et par uker siden og gjorde det på en fin måte. Møter litt bedre hester i dag, men står samtidig fint til spormessig. Blir ikke veldig hardt betrodd, men kan absolutt vinne igjen.

Hamre motivert favoritt

Frode Hamre har en fantastisk seiersprosentt i år og stallhestene har levert hele veien. Blant dem er 7 Gretzky Boko som blir tung favoritt i V65-6/V4-4/DD-2. Imponerte i seiersløpet på Sørlandets travpark sist, da han fra dødens enkelt knakk gode L.A.'S Magic Moment. Jeg spiller 7 Gretzy Boko som min DD-banker på Jarlsberg i dag.



Men både i V65 og V4 velger jeg å gardere. Sjuendespor borger for at hesten igjen må gå den tunge veien og det er flere formsterke konkurrenter som også har bedre startspor.