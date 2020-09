Seiersmaskinen innfrir i V65-6 på Klosterskogen

Birk Faks har allerede vunnet sju løp i år. I kveld jakter femåringen sesongens åttende seier i V65-6 på Klosterskogen.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Mandag kveld venter en herlig V65-omgang på Klosterskogen her hjemme, mens den svenske V64-omgangen avholdes på Mantorp.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen og kveldens V65-omgang. Som vanlig er det en meget spennende meny som venter i Skien, jeg lanserer min banker i V65-finalen.

Skal vinne feilfritt

Det handler om 4 Birk Faks og Vidar Hop. Den Arthur Bø-trente femåringen har vunnet sju løp allerede i 2020. Knallsterk vinner nest sist, mens det ble galopp ut mot oppløpet sist. Da satt hesten i tet, men i en voldsom fartsøkning for å svare superspeedige Makita, endte det med galopp. Hadde nok uansett tapt mot Makita da. I kveld er det 2100 meter kontra sprint som det var sist og holder Birk'en seg på beina, må det være flott vinnersjanse. Jeg går all-inn og bankerspiller 4 Birk Faks i både V65, V5 og DD-spillet.



Billig oppgave for Derbyvinneren

V65-1 er et eliteløp for varmblods som er stengt på 700 startpoeng. 9 Max Brady tok en bejublet Derbyseier for stall Gundersen i 2019, men femårssesongen har ikke blitt noen videre suksess. Fikk 2 millioner kr for derbyseieren, men seks starter i 2020 har kun gitt 44 131 kr innkjørt. Normalt skal hesten ta seg av V65-1, men bakspor og sprint er ikke optimale forutsetninger. Men klart førstevalg skal Max Brady være.

Imponerte sist - vinner igjen?

To hester skiller seg ganske klart ut i V65-2, 4 Gompens Hønk og 11 Tako Ø.K. Sistnevnte debuterte for Alexander Heisholt på Klosterskogen for drøye to uker siden og var strålende forberedt da. Svepte feltet inn mot den siste svingen og vant helenket med full fart over mål. Sprint og ellevtespor trekker litt ned i kveld og 4 Gompens Hønk står bedre til. De to hestene står alene på de fleste V65-forslagene. Jeg tar dog med meg 1 Eldborken på de to største V65-forslagene. Fireårsvallaken har som kjent store fartsressurser i kroppen og fungerer Forkerud-hesten, så kan han være med å utfordre om seieren.

Hoppederbydeltageren skal være favoritt

Et garderingsløp venter i V65-3 der 7 Countrygirl blir mitt førstevalg. Fireårshoppa var strålende toer i et av kvalifiseringsløpene til Hoppederby, men falt gjennom i selve finaleløpet. Har en overkommelig oppgave foran seg i kveld og er hun like bra som i kvalifiseringsløpet nest sist, skal det være bra vinnersjanse tross et sjanseartet startspor. Løpet er imidlertid åpent og på de to største V65-forslagene, tar jeg med sju hester.

Mer fra Heisholt/Solberg?

Heller ikke V65-4/V5-1 er videre lettløst. 1 Make Me er en mil bedre enn raden og den åtte år gamle hoppa som trenes av Alexander Heisholt har virkelig samlet opp til en seier nå. Galopperte som vinner ut mot oppløpet på Sørlandets travpark sist og har en svært passende oppgave foran seg i kveld. Blir nok overflydd fra innersporet, men løser det seg noenlunde underveis, skal det være snakk om en god vinnersjanse.

Storfavoritt i fare i V65-5

2 New Talisman tok en flott seier sist og blir på bakgrunn av det stor favoritt i V65-5 på Klosterskogen i kveld. Vallaken var også god nest sist, men har jevnt over variert mye i sine 14 starter i år. Står også fint til i andrespor i kveld og kanskje er det så enkelt at storfavoritten bare vinner. Men jeg kjøper likevel ikke denne som så mye spilt og velger å ta med noen garderinger i V65-5.