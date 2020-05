Seiersmaskinen innfrir på Biri

Biri byr på internasjonal V65 fredag ettermiddag. Vi tror hardt på storfavoritten i V65-1.

Vi er på vei mot en strålende trav- og galopphelg. Også denne lørdagen byr Rikstoto på Super Saturday med internasjonal V75 på Mantorp og ikke minst GULLJACKPOT i V75 på Jarlsberg lørdag kveld. På nasjonaldagen søndag 17. mai er det som vanlig stevne på Øvrevoll med internasjonal V64, men søndagen byr også på Copenhagen Cup og internasjonal V75 fra Charlottenlund.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før det skal vi gjennom en innholdsrik fredag som innledes med V65-lunsj fra Solvalla og her er det spillestopp allerede kl 12.45. Fredag ettermiddag byr så Biri på en herlig internasjonal V65-omgang, i tillegg er det internasjonal V4. Så er det også galopp fra Jägersro med både V4 og V5 på menyen. Fredag kveld er det så V64 fra Bollnäs.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri og fredagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4 som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Billig oppgave for seiersmaskinen

Det handler om 3 Per B. med sin faste kusk Eirik Høitomt. Alf Stordals seksårige Lome Elden-sønn har vunnet ni av nitten løp i karrieren og vunnet to av fire hittil i 2020. Kunne ikke følge storfavoritten Storm Jaro i sisterunden på Jarlsberg for tre uker siden, men holdt farten flott til andreplass. V65-1 er et tidsløp på Biri i dag og grunnlagsmessig står hesten nydelig inne i løpet. Uten galopp skal det være en meget bra vinnersjanse. Jeg spekulerer ikke og lanserer 3 Per B. som banker i V65-1.

Uheldig sist - skal være favoritt nå

Det er bra klasse på V65-6/V4-4/DD-2 på Biri denne fredagen og flere av hestene holder god V75-klass. 6 Indigo River blir min favoritt. Vallaken var meget uheldig på Jarlsberg sist søndag, da han fikk ledende Ajax Miguain i fleisen når denne galopperte i tet på siste bortre. Avsluttet veldig flott nedover oppløpet når det endelig løste seg, men da var vinneren Tayno Destrier allerede i mål. Klaffer det noenlunde underveis, skal det være bra vinnersjanse og 6 Indigo River blir min DD-banker på Biri i dag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hamre-traveren skal gi favoritten kamp

I V65-3/V4-1 kommer mye av spillet til å havne på 11 Oracle Tile og Frode Hamre-trente 9 Rare Glide. Førstnevnte har imponert stort i to strake seiersløp og i begge seiersløpene har Malmin-hesten galoppert fra start, men likevel vunnet. Støter på meget gode 9 Rare Glide i dag og jeg gir Hamre-traveren et knepent tips. Jeg tror klart mest på disse to, men tar med meg 6 Stand By Me As på det største V65-forslaget og på det største V4-forslaget.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Aldri vunnet - blir storfavoritt

V65-2 er et fryktelig løp å vurdere for kaldblodshester, om ikke storfavoritten 9 Ejo Rappa gjør kort prosess. Fireårshoppa fulgte gode Kinge Svarten helt inn på Jarlsberg sist og landet på 30.9/2100 meter voltestart. En lignende prestasjon i dag, tilsier seier med 30-40 meter. Men det var første gang Ejo Rappa viste slike kvaliteter, og da slikket hun lederryggen hele veien. I dag er 20 meter tillegg, og helt andre forutsetninger. Ingen tvil om at 9 Ejo Rappa er en motivert favoritt, men jeg velger å plukke med meg noen hester på gardering.

Formhesten tar årets første

Tre hester skiller seg litt ut i V65-4/V4-2 og den minst spilte av dem blir min favoritt. 9 Le Rapide var meget tapper fra dødens sist i klart tøffere omgivelser enn det han støter på i dag. Bakspor betyr ikke allverden for denne vallaken, det er uansett på slutten av løpene han har sin styrke. Klaffer det sånn noenlunde underveis, skal det være bra vinnersjanse.

Herlige spilleløp i V65-5

V65-5/V4-3/DD-1 er uten tvil omgangens klart beste spilleløp, og her er det godt med vinnerkandidater. Jeg tar med åtte hester på det største V65-forslaget. Min favoritt er kapasitetstraveren 11 Smedpål. Tøffingen til Torbjørn Smedsrud har ikke startet på tre måneder, men skal være godt forberedt. Holder han seg unna galoppen, har han uten tvil kapasitet til å ta ned denne gjengen og han blir overraskende lite spilt i løpet.