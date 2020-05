Seiersmaskinen lar seg ikke stoppe

En herlig internasjonal V65 venter på Leangen i ettermiddag. Seiersmaskinen F.X. Fragola blir vår V65-banker.

En ny strålende trav-og galoppuke står foran oss. Også kommende lørdag byr Rikstoto på Super Saturday. Internasjonal V75 på Åby med gedigne 42 millioner ekstra i sjuerpotten og svimlende 145 millioner i premiepotten. Lørdag kveld er det så klart for V75 på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en meget fin mandag. Spillemessig er det kveldens V64-omgang på Färjestad med jackpot og hele 2 617 646 SEK ekstra i sekserpotten som er høydepunkt. Men også mandagens internasjonale V65-omgang på Leangen er det bra klasse over. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Mantorp.

Nye supertips fra Lerum! Kr 240 ble til kr 12 708 i V75-spillet fra Vaggeryd!

Det ble servert knallsterke tips fra Rolf Lerum til søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på hans rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN med innl.pris på kr 240 suste inn, og betalte ut solide kr 12 708!

Stjernetreff på Eksperten

På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av Lerums andelslag, mens vår svenske samarbeidspartner, SNOKEN, traff på samtlige av sine andelslag. Innleveringsprisen på andelslagene var fra kr 480 (4 andeler a kr 125 /10 andeler a kr 50), kr 960 (4 andeler a kr 250/ 10 andeler a kr 100), kr 1 920 (ti andeler a kr 200/fire andeler a kr 500/seks andeler a kr 330), kr 2 700 (fire andeler a kr 750) og systemspill med innl.pris kr 3 864 (4 andeler a kr 1 000/20 andeler a kr 200).

De forskjellige andelslagene betalte ut fra kr 13 695 til kr 16 198 hver seg. Totalt ble det kr 640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Nettavisen omsatte for 67 176 kr til V75-løpene på Vaggeryd på Eksperten.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av Rolf Lerums andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene lørdag.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Da retter vi fokuset mot Leangen og dagens internasjonale V65-omgang. Som forrige uke er det spillestopp allerede kl 16.20, mens V4 som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.04. Det er en meget interessante omgang og en real seiersmaskin får tillit som min V65-banker.

Solid årsdebut - vinner igjen

Det handler om 11 F.X. Fragola i V65-5/DD-1. Seiersmaskinen til Dagfinn Jessen årsdebuterte for 14 dager siden og vant enkelt etter en solid avslutning. Nevnte Jessen var litt skeptisk før det løpet og jeg valgte derfor å gardere hoppa den dagen. F.X. Fragola vant 12 av 16 løp i fjor, hun møter naturligvis bedre motstand etterhvert som grunnlaget vokser. Likevel har hun en meget overkommelig oppgave også i dag, selv fra bakspor. Jeg spekulerer ikke og bankerspiller 11 F.X. Fragola i V65-5 hun blir også min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jakter sin femte strake

V65-1 byr på en stor favoritt i 12 Looking Sharp som har vunnet samtlige fire starter etter at han kom til Leangen. Det har vært enkle og overbevisende seire, men det klart skjerpet motstand denne gang, i tillegg til tolvtespor bak bilen. Meget dyktige Dag-Sveeinung Dalen løser nok det på en grei måte, men jeg synes uansett det er verd å gardere storfavoritten denne gang og jeg tar med seks hester på de største V65-forslagene.

Dalen hele veien

V65-2 er et løp der det skiller en del på hestene og jeg synes fem hester skiller seg litt ut. Dag-Sveinung Dalen får muligheten bak høykapable 3 Kvales Ruin. Jeg hadde feeling for hesten onsdag 22. april, men det endte i galopp inn i den første svingen. Står spennende til på strek i dag og går denne feilfritt, er det trolig ikke snakk om saken.

Knerten får sjansen igjen

I V65-3/V4-1 blir jevne og stabile 10 Bleke Silver stor favoritt etter sin flotte seier sist. Møter også i dag stallkompisen 9 Grytting Knerten som galopperte seg bort sist, men som vanlig viste stor fart mellom galoppene. Jeg gir Knerten en ny sjanse i dag og setter ham knepent foran Bleke Silver på min rangering og tror de to Sjoner-trente hestene har et veldig godt bud på seieren i dette løpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tøffingen skal gi favoritten kamp

Også i V65-4/V4-2 støter vi på en ganske klar favoritt. 3 Rokne Råll imponerte i seiersløpet for 14 dager siden og landet på sterke 28.9/2140 meter etter ledelse det meste av veien. Det er en hest i flott utvikling dette. Likevel møter han skjerpet motstand i kveld og fra 20 meter tillegg jakter både 12 Arkan og 8 Il Jerven. Sistnevnte var kanongod tredje i et løp som meget gode Vill Jerven vant sist. Dersom Magne Olsen får denne noenlunde greit avgårde fra start, er han med i seierskampen i V65-4/V4-2.

Garberg kan lede hele veien

V65-6/V4-4 er blitt et meget fint løp der formsterke 12 Bokli Teddy skal hente 40 meter tillegg på like formsterke 1 Vill Jerven. Det er ingen enkel oppgave og Bjørn Garberg vil nok satse på å lede hele veien med seiersmaskinen Vill Jerven. Samtidig er det kapable hester som 9 Pave Faks (alltid seiersaktuell uten galopp), 10 Will Prinsen (også det en tøffing) og 11 Lukas Rauen (vinnerhest i årsdebut) som også er seiersaktuelle fra 40 meter tillegg.