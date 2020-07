Seiersmaskinen lar seg ikke stoppe

Hest og kusk passer perfekt sammen. Vi tror på ny seier i dag for den samspilte ekvipasjen.

Det er V65 på Leangen i kveld. Her er noe av det vi har å by på:

V65-1: 7 Helle Spik vinner normalt feilfritt, selv om man aldri helt kan stole på den kapable vallaken. 10-åringen har vært langt mer stabil under sal enn i sulkyløp i det siste og vant sammen med Amanda Robertsen sist de startet i samme gren på Biri i slutten av mai. Uten galopp tror vi det skal være snakk om en solid vinnersjanse. En banker for de friske, men det kan være verdt å spekulere på de litt større systemene...

V65-2: Dette blir trolig en herlig duell mellom to seiersvante hester. 1 Crackajack gjør en spennende start etter lang pause, mens 2 Derby d'Estino er i toppform og må selvfølgelig regnes også han. Sistnevnte hadde full kontroll fra dødens sist, mens han avviste en såpass god hest som Juliano Rags nedover oppløpet i sin nest siste start. Crackajack lekte med en så god hest som Bestbyarsenal sist han var ute i mars og pleier som regel alltid å stille godt forberedt når han kommer ut i løpsbanen. Han forsvarer normalt sporet, og derfra pleier han å forsvare seg godt. To kryss holder skal normalt holde for videre avansement.

V65-3: 9 Super Sweet Lady kan være verdt litt ekstra oppmerksomhet i et åpent løp. Hoppa har vist seg forbedret i sine to siste starter og fullførte bra på Biri sist i et litt merkelig løp der flere av de mest betrodde feilet seg vekk. Med litt klaff på veien, kan dette være vinneren. Tidlig strek i en krysskrevende avdeling.

V65-4: 4 Møre Bella tror vi hardt på i kveld! Hoppa er i flott form om dagen og fullførte strålende via sporene etter tidlig galopp på Klosterskogen sist. Nest sist hadde hun kun seiersmaskinen B.B. Viking foran seg i mål. Sprint er normalt bare en fordel for den startraske hoppe. Vi tror på tet fra start til mål og skjønner at favorittskapet er motivert. Dette kan være en banker for de friske! A-valget i løpet.

V65-5: 8 Vill Jerven er en seiersmaskin litt utenom det vanlige. Mo-traveren vant ti løp på 28 starter i fjor, mens det har blitt seks fulltreffere i år. Sist takket han for et fint løp med å speede inn til kontrollert seier. 5-åringen har vist flott utvikling hele veien og passer perfekt sammen med Dag-Sveinung Dalen. Vi tror ekvipasjen runder til ny seier, selv om han kan være litt egenrådig fra tid til annen og må passes underveis. Vår hovedbanker for kvelden på Leangen.

V65-6: Et herlig løp avslutter V65-kvelden på Leangen. 3 Moni Rajah møter knallgode konkurrenter i 1 Kvåles Ruin, 9 Looking Sharp og 2 Magic Of Joy, for å nevne noen, men feilfritt tror vi ikke det er snakk om saken. Jan Lyngs herlige 4-åring ble passivt kjørt sist, men var strålende som treer etter galopp i V75 under Midtsommertravet og vi glemmer heller ikke seiersløpet fra mai da han bombet rundt ovalen og vant lett på en solid 13-tid. I et glatt løp tror vi han vinner dette, men han har ikke råd til noen feilskjær mot skarpskodde konkurrenter. Vi gleder oss til V65-avslutningen!

