Seiersmaskiner på farta

Det er stor sport og et par klare holdepunkter i spillet på Leangen mandag kveld.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Finalene i Hesteeierkanna for begge raser er de sportslige høydepunktene på Leangen denne mandagen. I tillegg så får vi et gjensyn med EM-toeren på Vermo fra i høst, Golden Dream M.E., i V5-spillet. Det er mye å glede seg til med andre ord!

Her er noe av det vi kan by på:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

9 F.X. Fragola (V65-6) gjør ikke stort annet enn å vinne og kan se tilbake på en fantastisk sesong med tolv seire på 15 starter - så langt. Jessen-hoppa hadde full kontroll fra tet i V75 i sin siste start 23.november og har vært i form helt siden tidlig i vår. Med 15 Moni Viking borte fra løpet, forsvant også den klart verste konkurrenten vekk. Normalt vinner hun igjen. Vi ser ingen grunn til å spekulere i favorittfall slik hun har framstått i år. Banker!

9 Eik Odin (V65-5) blir nok nesten like klar favoritt han - i finalen av Hesteeierkanna for de kalde. Eikli-traveren har vunnet begge sine starter etter lang pause grunnet en muskelstrekk og viste herlig vinnerskalle i V75 sist da han holdt unna til knepen seier etter et tungt løpsopplegg underveis. Den sju år gamle Moe Odin-sønnen har faktisk vunnet 20 av sine 28 starter til nå i karrieren og vist få svakhetstegn. Vi tror det blir ny seier i kveld!

8 Bestbyarsenal (V65-3) kan være en alternativ banker det også for de som velger mindre bonger eller satser på samlebongvarianten i kveld. Innsatsen i V75 sist kan egentlig glemmes, da han ble sittende langt bak i køen i dårlig tempo og det ble vanskelig å hente noe til slutt. Gode Strong Case vant det løpet fra strek. Motstanden denne gang er helt riktig og normalt skal dette være snakk om en meget god vinnersjanse. Han er både sterk og speedig og har tidvis imponert stort hjemme på Leangen og slått bedre hester enn dette. Dersom Magne Olsen drar i høyretommen i tide, sliter vi med å se at han skal tape dette faktisk. Så god er han!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

13 Eidshaugdjerven (V65-1) er riktignok med belastet med 60 meter tillegg, men møter langt billigere selskap enn hva han er vant til. Bugge-traveren har fått to løp i kroppen etter lang pause og kan som kjent veldig mye på sitt beste. Tilbake i normalform, tror vi han runder dette formsvake feltet uten de klare forgrunnsfigurene. Han må naturligvis på alle bonger, og kan være utgangen for systemspillerne!

5 Extol's Pride (V65-2) spant til tet, slapp til gode Panama Rags, og hang siden greit med inn til tredje forrige mandag. Hadde riktignok 1 Conseila's De Bello foran seg i mål ved den anledning, men kanskje velger Amanda Robertsen å sitte foran denne gang? Begge må på bongen, men vårt drag i løpet blir nok mindre betrodd enn førstesporets favoritt som står i fare for å bli overflydd på startsiden og dermed kan det kanskje bli litt sjanseartet?

3 Jærvsømina (V65-4) synes vi er verdt litt oppmerksomhet i et jevnt felt uten noen klar favoritt på forhånd. Husk at Jærvsømina vant V75 for snart ett år siden og er herdet i en del tøffere lag enn dette gjennom sesongen. Hun skuffet riktignok litt sist, men vi regner med alt er i orden igjen når hun nå kommer til start igjen. Opplagt kryss i V65-4.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under