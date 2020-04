Sesongåpning med en herlig V4-omgang i Åmål

Fyldige felter! Spennende V4-omgang! Våre oppdaterte V4-vurderinger er klare! Du tar vel rygg, og blir med på moroa i lunsjen?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

Åmål åpner opp portene for 2020, og det gjør de med en skikkelig spennende V4-omgang. Feltene er fyldige, og kvaliteten på løpene er klart bra. Vi skal prøve å felle favorittene i denne omgangen, og jakter tusenlappene med småfrekke bonger! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 7 Speedy Tilly – Er trolig feltes beste hest, og den gjør en svært spennende start etter at vintertreningen er gjort unna. Var brenngod direkte i fjor, og er nok svært godt forberedt til årsdebuten i år også. Mikael J. Andersson pleier å være særdeles offensiv, og her lukter det full ladding direkte. Skulle han greie å ta seg til tet så burde dette være over, og vi iler til med tipsnikken.

V4-2 : 3 M.E. Oda – Interessant løp for kaldingene, og slike løp som dette gidder spillerne svært sjeldent å jobbe noe veldig med. Det har vi gjort, og det er liten tvil om at M.E. Oda er litt spennende her. Feilet i angrep på oppløpet sist, og kunne faktisk ha vunnet det løpet uten galoppen. Hadde travet ca 31,2 uten galoppen. Stod da likt med 14 Stommens Berta, og er altså 20m billigere ute nå. M.E. Oda varslet altså form etter pause, den er fort ytterligere forbedret, og kan ikke få bedre betingelser enn dette. OBS!

V4-3 : 6 Crank – Solgte seg DYRT mot en såpass god hest som Enjoy Banker nest sist, og da hadde vi 11,2 s 700m på den. Nå sist dummet deg seg ut før bilen slapp feltet, galopperte, og tapte mye. Viste 11,7/1200m bak feltet, og kom strålende tilbake. Er under utvikling, den er kjapp i vei, og mot en relativt overkommelig gjeng så må den tas på alvor.

V4-4 : 6 Benzema – Var solid i årsdebuten sist, og på klokkene stod det 12,7 s 800m uten at den ble kjørt i bunn. Hadde trolig godt av en blåser i kroppen etter pause, den møter riktig motstand, og dette ser interessant ut på forhånd. Tar seg av en jevn finale?