Sesongfinale med V4-lunsj på Bro Park

Bro Park starter opp med løp allerede 5. januar, men onsdag er årets siste løpsdag på Sveriges nasjonalarena for galopp.



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

For siste onsdag i 2019 er det duket for galopp til lunsj, når Bro Park har sin siste løpsdag onsdag. Til kvelden er det som vanlig V75 Bonus på Bjerke. For galoppens del er den siste løpsdagen kommende søndag på Jägersro der det er V64. Deretter tar galoppen pause til over nyttår. Søndag 5/1 er det planer om at Bro skal ha søndagsløp tre dager i både januar og februar.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Kun V4 onsdag

Onsdag er det kun en kjapp V4 på programmet og her er det som vanlig spillestopp kl 12.20.

Vi går tynt i V4-2

I V4-2 tror vi aller mest på 5 Giveusasmile, som var strålende toer bak topphesten More Caviar sist. 3 Strength debuterte flott, og vi tror det er god sjanse for dobbeltseier til trener Roy Arne Kvisla, født og oppvokst i Larvik. Vi lar disse stå alene på de to minste V4-forslagene. Nå er han hvert i år i trenerstriden på Bro, og det er trolig kun 2 Teerex som kan hindre Kvisla. Og denne tas med på de to største V4-forslagene.



Åpent amatørløp

Amatørløpet i V4-3/DD-1 synes vi er vidåpent og her tar vi alle på de tre største V4-forslagene. Vi prøver med 7 Cuban Queen som førstevalg, men her mener vi at garderinger kan være på sin plass. Uansett setter vi vår lit til 7 Cuban Queen som vår DD-banker.



I finalen forstår vi dem som prøver seg på 5 Ocean Side. Han vant enkelt sist, men det var et ekstremt overpacet løp. Det kan det bli nå også med 2 Amara i front, men får han litt press, går han nok i veggen. Også her kan det være lurt å ha noen streker.