Sigmund Jakobsen fikser V65-opptur i Harstad

Bankeren lar seg neppe slå! Flere frekke bud som du vil like infoen på! Er det kanskje duket for en saftig V65-opptur i Harstad?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Harstad avrunder lørdagen, og vi liker disse kjøringene fra Harstad. Løpene er litt tynnere enn de pleier å være, men flere av løpene er likevel svært jevne, og ingen skal bli overrasket om dette gir bra med penger. Kveldens beste banker har vi spart til finalen, og spekulerer ikke mot vinnerhesten 3 Rambunctious Ravin.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 6 Perfect King – Innledningsløpet er veldig jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg litt hester her. Vår ide gikk et aldeles helsvett løp sist, og var en moralsk vinner. Kommer ut på sin beste distanse nå, den vil ha fordel av et lite felt, og må med på alt av seriøse bonger.

V65-2 : 1 Il Faxa – Var syk når den debuterte for sin nye trener sist, og det løpet kan man bare glemme. Har fin fart i kroppen sin, og nå kommer hun ut på sin beste distanse. Sprintet 28 femte sist, og da avsluttet hun i 26-fart. Kan lede dette hele veien om hun leverer som best. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 3 Whysofancy – Kommer ut etter en liten pause, og er behandlet i oppholdet. Har fin fart i kroppen sin, rapportene på den etter oppholdet er OK, og når den her kommer ut på det som trolig er hesten sin beste distanse, ja, da må vi bare varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 6 Stina Mi – Er nesten som vanlig MYE bedre enn raden, og den viste overlydsfart mellom galoppene sist. Kan ikke få et bedre løp enn hva den nå har foran seg, og feilfritt tror vi ikke den taper et løp som dette. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 9 Philip Lyn – Spurtet fint i sitt siste løp før den fikk seg en liten pause, og det skal bli spennende å se den igjen i banen i kveld. Har den en normal dag så kjemper den med garanti om seieren. Settes frekt først!

V65-6 : 3 Rambunctious Ravn – Var noe tung etter pause sist, men gjorde uansett sin plikt. Ventes forbedret til kveldens oppgave, den er solid kuskeplusset, og her får den gratis tet. Mot en svært billig gjeng så kan ikke vi spekulere, og går ALL IN!