Sitter ikke fast nå

Vår banker i lunsjen på Momarken torsdag ble sittende fast i tøft V75-lag sist. Nå varsles det offensiv satsing mot overkommelig selskap og da bør også vinnersjansen være god.

Her er noe av det vi kan by på i lunsjen fra Momarken i dag:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

6 Pique (V4-1) blir altså vår banker for dagen. Antonsen-traveren var tøft ute i V75 på Bjerke i romjula og ble sittende fast til slutt da mot bedre hester enn hva den seks år gamle vallaken møter i dag. Nest sist ble han kjørt tidlig til tet og hadde full kontroll til slutt på samme bane som han starter i dag. Vi har god tro på tilsvarende sceneario i dagens lunsj og lanserer han som dagens banker i V4-spillet. Oppgaven er passende.

3 My Cool Mama (V4-2) møter riktignok gode 9 Always A Star, men står spennende til i dag og kan fort by favoritten på kamp. Hoppa leverte en solid sisterunde fra en håpløs utgangsposisjon på Färjestad lille julaften og dokumenterte solid form ved den anledning. Er tidlig aktuell i dette laget og må krysses på alle bonger.

5 Bronzini (V4-3) er en god 4-åring som blir vårt bud i løpet. Hamre-traveren sviktet som favoritt sist, men gjorde ikke noe dårlig løp da og imponerte til seier gangen før. Forutsetningene er fine og han må så absolutt regnes med vinnersjanse.

1 Trespasser (V4-4) står perfekt til i førstespor bak bilen og har så spennende forutsetninger at vi iler til med vinnertipset i løpet. Sist ble Anderssen-hesten sittende fast litt for lenge. Formen er nok vesentlig bedre enn raden og dersom han forsvarer sporet, stiger sjansene. Opplagt kryss.

