Siv Emilie Løvvold spiller hovedrollen på Momarken

Internasjonal V65-omgang med litt ekstra stor omsetning! Vi jakter V65-suksess fra en av våre store favorittbaner med en banker som fort kan bli en "HIT" i denne stilarten...

Lerum med V75-treff på flere siste info-bonger 1. februar!

Undertegnede laget to forskjellige siste info varianter på Åby, og på den av disse valgte vi å banke 14 Zenzero Jet (V75-5). På Eksperten ble det fullklaff for totalt 13 bonger med denne som banker, og prisen på bongene var fra Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200) og helt opp til Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750).Utbetalingen ble fra Kr.12 738 til Kr.13 170 på hver av disse bongene.



Lerum med V75-systemfullklaff fra Sverige 26. januar!

Lerum med V75-systemfullklaff fra Sverige 26. januar!

Undertegnede kom ikke i mål med de flate V75-bongene, men de tre systeme som ble levert gikk alle inn. Det største systemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.25 316, mens systemene som var noe billigere (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 730,-. Nøkkelen for å komme i mål med disse systemene var Malkin (3-valg) som var en singel utgang for oss!

Momarken er en av våre absolutte favorittbaner, og vi skal naturligvis i lukene i kveld også. Her venter nemlig en INTERNASJONAL V65-OMGANG hvor også våre venner fra Sverige er med å spiller. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og der spekulerer vi ikke mot 5 Djarpur Dry. Vi likte den under sal for Siv Emilie, og den er fort ytterligere forbedret i kveld. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Hands Down – Gikk med «racerbalanse» sist, og var knallgod til seier. Nå blir det kun skoløs bak, den skal ut i V75 på Bjerke 22. februar, og selv om man helt sikkert også vil vinne her så er løpet den 22. februar viktigere. Vi avstår derfor fra et bankerspill. 9 Revenue Lavec – Var ordentlig løpssugen, og pigg på bittet etter pause sist. Spurtet da fint i kulissene etter et passivt opplegg. Er trolig ytterligere forbedret nå, den er billigere ute, og fra et fint spor i volten får den nok en bra start. SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 5 Djarpur Dry – Var meget solid når den fikk vist seg frem under sal nest sist, og avgjorde egentlig enkelt mot 7 Concerto De Lou. Vi tror bestemt at Djarpur Dry blir en HIT under sal, og kan ikke gjøre annet enn å tro mye på seier. Trives dessuten på Momarken, og har vunnet 2 av 2 på den banen. Vinner uansett reise nå! Det blir også mye spill på 7 Concerto De Lou, men skuffet altså som en 1-oddser på Leangen sist, og vi tror ikke den slår vår klare banker.

V65-3 : 14 Nygaards Solan – Her er det mange urutinerte hester med, men likevel er det et ganske klart skille på hestene. Hesten vi plasserer knepent først er fakta ikke så verst, og den har litt inne. Dukker opp etter pause, rapportene går i dur, og mot en billig gjeng kan den storskrelle. 6 Vikelda – Har stor fart i kroppen sin, og utvikler seg fint. Kan renne til tet nå, og blir neppe enkel å fange.

V65-4 : 2 Emma Frost – Gikk en del fine løp på Forus mot klart bedre hester enn hva den møter her, og det skal bli spennende å se den første gang ut for Bjørn Larsen. Er kjapp i vei, sporet er perfekt, og ta også en titt på den kuskeforbedringen… Prøves som et frekt objekt i et ellers dårlig løp.

V65-5 : 9 Best Ruggen – Var god til seier sist, og er en traver vi holder høyt i grunnlaget. Kan dog være noe variabel, og vi nøyer oss derfor med å sette den først. En dypvannsfisk kan 3 Ra Tore være. Satt bom fast som fulltanket nest sist, og feilet i stengt posisjon på oppløpet sist. Er ikke enkel å sveive inn, men den har form til å skrelle. OBS!

V65-6 : 1 Four On The Floor – Blir veldig hardt betrodd i finalen, men vær litt OBS på at den er kastrert, og det ble den altså i desember. Kun for vel en mnd siden… Dette slår forskjellig ut på hester, og vi vil gjerne se Four On The Floor i noen løp etter kastrasjon før vi går HARDT til på den. En fra dypet kan 6 Bikila være. Avsluttet meget sterkt via drøye spor nest sist, og den har litt inne. Kommer nå ut etter pause, og som for lite spilt plukkes den med.