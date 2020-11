Sjokkobjekter til lunsj

Svært spennende V4-omgang hvor vi knaller til med objekter som du neppe får servert andre steder! Her jaktes storcashen! Du tar vel rygg?

Östersund byr på en åpen og spennende V4-omgang til lunsj, og dette burde betale ut bra med penger. Vi jakter storcashen med smellfrekke objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Madonna Morique – Innledningsløpet er interessant, og vi knaller til med et mulig sjokk direkte. Hesten vi plasserer først er meget spurtsterk når den får smyge med, og skal passes i helt riktige omgivelser. Gikk fakta ganske fint i kulissene sist, og møtte da MYE bedre hester enn dette. Vi liker også at man fester på en BIKE, og får bare Jennifer Oscarsson til styringen, ja, da kan dette gå veien. OBS!

V4-2 : 2 Jack Håleryd – Går litt under radaren, men denne duger om den leverer på sitt beste etter en liten pause. Fjerde sist tapte den kun for Bang Boomerang, og møter ikke en hest av et slikt kaliber her. Tredje sist ledet den i det lengste, mens den ikke var helt bunnskrapt nest sist. Sist var den ikke på topp, og fikk seg altså en pause etter det løpet. Kan åpne, motstanden skremmer ikke, og fra et perfekt spor settes den frekt først!

V4-3 : 4 Fernando – Rader ikke akkurat opp, og det er mulig at den har litt dårlig skalle. Vi likte den dog skarpt nest sist hvor den ble sittende bom fast mot mye bedre hester enn dette. Sist var den ikke like god, og den fullførte da kun godkjent. Har stor fordel av pisken ved sin side, den møter riktig motstand, og dette kan gå veien med litt flyt på veien. OBS!

V4-4 : 11 Huddlestone – Spennende finale hvor vi plukker med oss fire hester. Ideen er BETYDELIG bedre enn raden, og snart må vel det komme en fulltreffer? Ble brukt mye fra start sist, trykket seg til tet, men valgte så å slippe. Ble siden sittende bom fast, og da skal man huske på at den kun hadde to gode foran seg i mål. I dette løpet vil Huddlestone sitte i et fint utvendig par, og med tempo kan den felle samtlige. OBS!