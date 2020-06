Sju kaldblodsløp i søndagens V75 fra Hagmyren

En norskeid hest er den ene av våre to V75-bankere i søndagens V75 på Hagmyren.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp fra Sverige og det er Bro Park som er vertskap denne søndagen. Søndag ettermiddag er det så klart for V75 fra Hagmyren med kun kaldblodsløp og flere flotte norske vinnersjanser. Søndag kveld byr så Biri på internasjonal V65-omgang.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V75-løpene på Hagmyren. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den neste uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Når det gjelder søndagens V75-omgang på Hagmyren, så er altså denne i sin helhet via kaldblodshester. Flere norske hester er på farten og en norskeid hest blir vår hovedbanker.

Solan er bare best?

Eirik Djuve-eide 5 Smedheim Solan har vist strålende form i lengre tid og vunnet tre løp i år. Var også god sist i Finland og stod med tre seire på sine fire foregående løp i Sverige. Søndag kommer hesten ut i et monteløp sammen med meget dyktige Emilia Leo. En gang tidligere har Smedheim Solan startet i monte, også da var det Emilia Leo som red. Det endte med seier. Møter svært overkommelig motstand søndag. 5 Smedheim Solan blir vår hovedbanker i V75-3 på Hagmyren søndag.

Tet og slutt for Westholm?

Vår andre banker dukket opp i V75-2 og kommer til å bli stor favoritt. Det handler om 4 L.Q. Widde og Jørgen Westholm. I en alder av fem år debuterte hesten i løpsbanen på Romme for tre uker siden. Ledet da hele veien og hadde en mil ned til andrehesten i mål. Landet på 29.9/2140 meter da og gjør hesten noe tilsvarende søndag, ligner det en klink vinner. Litt galopprisiko er det nok. 4 L.Q. Widde blir uansett vår andre V75-banker denne søndagen.

Litt usikkerhet rundt Åsrud Vilja

Tor Ørjan Johansen har en av Norges beste kaldblodshopper i Åsrud Vilja og normalt er det snakk om en vinner i V75-4/V4-1. Men 6 Åsrud Vilja ble strøket fra Elitkampen på Solvalla grunnet feber og det kan ha satt henne tilbake. Derfor velger vi å gardere henne søndag spesielt med Jan Roar Mjølnerøds 1 Osen Expressa som trives utmerket i Sverige og står spennende til på strek. I V4-spillet spiller vi dobbeltbanker på 1-6 i V4-1.



Gedigen kuskeforsterkning

V75-6/DD-1 er et veldig fint fireårsløp med 100 000 SEK til vinneren. Det er jevnt mellom flere i dette løpet, men vårt klare drag heter 1 Alfa Lina. Fireårshoppa til Lars-Erik Karlsson ble blant toer i det norske Hoppekriteriet i fjor og har levert sterke løp gjennom hele karrieren. Lars-Erik Karlssom har stort sett kusket henne selv, men en gang tidligere har Ørjan Kihlström kusket. Det var på Bergsåker i juli i fjor og det endte naturligvis med seier. 1 Alfa Lina blir vår småfrekke DD-banker på Hagmyren søndag.



