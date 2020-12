Skrellbanen Klosterskogen med spennende V65-jackpotomgang

Over 340 000 ekstra i sekserpotten! Svært spennende omgang fra skrellbanen! Vi byr på oppdaterte V65-vurderinger i jakten på den "ekstra deigen"! Du blir vel med på moroa?

Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Skrellbanen Klosterskogen byr på en åpen og spennende V65-omgang i kveld. HUSK OGSÅ PÅ AT DET ER JACKPOT MED OVER 340 000 EKSTRA! Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 9 U. Bergs Svante – Dukker opp etter et lengre avbrekk, og har altså vært gaffelbåndskadet. Erik Killingmo har alltid hestene sine i orden etter avbrekk, det er snakk om feltes beste hest, og mot en billig gjeng iler vi til med tipsnikken direkte. 1 S.M.K. Spirit – Fikk maks fra rygg leder etter pause sist, men hadde garantert veldig godt av det løpet i kroppen. Så nemlig noe tjukk ut. Her «stinker» det rygg leder, distansen passer bedre, og må regnes i et ikke så altfor tøft løp.

V65-2 : 5 Ard – Har spurtet sterkt to ganger på rappen, og sist viste klokken 20,9 s 300m med mye krefter igjen. Er knallgod på sitt beste, den har sett veldig formsterk ut på slutten, og det er snakk om en motivert favoritt. Hadde 82% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og så stor favoritt skal den ikke være. Vi avstår derfor fra å gå ALL IN på den.

V65-3 : 5 Hafell Ruggen – Her er det svak klasse på de fleste, og det er også snakk om urutinerte «kaldinger». Vår ide har gradvis blitt bedre, og dette er en traver som har litt inne. Vant enkelt fra tet sist, og fungerte da mye bedre enn nest sist. Kan nok 33,0 på distansen, og fra tredje omvendt søker nok Dalen seg fremover direkte. Skulle den komme seg tidlig foran så kan dette gå veien. OBS! 9 Brazze Sara – Spurtet ganske fint innvendig etter hinder på veien sist, og da gikk den altså en 32-tid. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, den er solid kuskeplusset med Tengsareid, og må ikke undervurderes i billige omgivelser som dette.

V65-4 : 2 Norax Teddy – Er noe variabel, men solgte seg dyrt fra tet sist, og var klart positiv til tredje da. Står riktig inne i dette løpet, og den dukker opp på foto om den bare leverer som den skal. Vi dobler dog opp a-gruppen med 10 Mikkel Hest som feilet i striden sist, og som er mer enn god nok å runde en billig gjeng som dette.

V65-5 : 7 Trø Loke – Kom meget sterkt tilbake i kulissene etter å ha galoppert grovt på startsiden sist, og den er på vei mot storformen. Kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave når det gjelder motstand, og her er nok Tengsareid offensiv direkte. Skulle han greie å komme seg foran så er dette over, men den kan naturligvis vinne på andre måter også. SPILLES!

V65-6 : 1 Ajax Miguan – Er variabel fra start, og hvordan takler den egentlig baneprofilen? Skulle den greie å forsvare innersporet, ja, da er nok dette løpet over. Avgjorde sikkert sist, og formen er fin. Vi stoler dog ikke helt på favoritten, og nøyer oss derfor med å kun sette den først.