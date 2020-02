Småvrien lunsjmeny fra Bjerkebanen

Vi låser V4-3 på to hester. Det er det nærmeste vi kommer en banker i V4-veddemålet på Bjerke torsdag. I V4-avslutningen kan det være dags for hoppa som denne gang kommer ut med optimalt utstyr.

Her er noe av det vi har å by på i lunsjen fra Bjerke torsdag:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

4 Bear Man (V4-3) har helt riktige forutsetninger med spor fire bak bilen på sprint og den må vi bare varsle litt for ekstra for! Den seks år gamle vallaken kommer tilbake etter pause i dag og har levert flere gode løp direkte etter hvile tidligere. Han er rask fra start og har gjort flere av sine beste løp i tet. I den posisjonen blir han ikke lett å ta ned, men vi dobler bongene med gode 6 Indiana Fortuna. Vi spiller dobbeltbanker i V4-3. Det er også det nærmeste vi kommer et sikkert holdepunkt i V4-veddemålet i dagens lunsj.

4 S.K.'s Iron Lady (V4-1) vant et billig løp nest sist, men hoppa bekreftet form i tøft V75-lag på Leangen også sist og var positiv da. Sprint er nok heller ingen ulempe og med landschampion Eirik Høitomt i sulkyen denne gang, er nok helt sikkert sjansene ivaretatt på beste måte. Må regnes tidlig i nåværende form.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

11 Ramstad Kristian (V4-2) skrellvant V75 på Momarken i romjula til over 60 ganger pengene. Kapasiteten er som kjent stor og feilfritt står han neppe tilbake for noen i dette feltet. Fra bakspor på sprint må det selvfølgelig klaffe litt på veien, men med flere startraske i første rekke tror vi fort at det blir tempo over forestillingen. Det er bare en fordel for vår favoritt i løpet. Tidlig kryss.

5 Zandra Invalley (V4-4) kan være løsningen på V4-4/DD-2. Forutsetningene er ihvertfall dønn riktige for den startraske 7-års hoppa som laddes for tet og som varsles bra i trening etter behandling. Det blir dessuten skylapper og amerikanervogn denne gang! Tet fra start til mål? Motivert favoritt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under