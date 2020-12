Snadder i V4-lunsjen på Åby

Åby disker opp med en flott lunsjomgang onsdag. Vi jakter julekronene med flere godbiter. Du blir vel med på moroa?

Det er nesten som vanlig spennende når Åby kjører løp, og dagens lunsjomgang er intet unntak. Vi har som vanlig jobbet godt i arkivet, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 2 Joker Of Steel – Har virkelig levert varene på slutten, og den har vært knallgod. Skal gå med sko på alle fire for første gang i regi Peter Untersteiner, og det er klart at det kan være et minus. Skal uansett stå først på ranken, og trolig er dette vinneren av løpet. 9 Lexington Zon – Har gjort best løp med sko på beina, og sist fikk den aldri sjansen. Kom da til mål med krefter igjen, og vi gav den et pluss i kanten. Trenger ikke å være borte her om favoritten ikke skulle prestere på topp med sko…

V4-2 : 4 Milles Goofy – Tet og slutt? Var solid til seier nest sist, og fulgte opp med en enkel seier sist. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og går trolig en lys vinter i møte. Plasseres foran 1 Västerbo Bankir.

V4-3 : 9 Hugo R.C. – Er noe bedre enn raden, og den fullførte fint etter at den ble noe hindret på oppløpet sist. Tredje sist viste den 09,8 s 800m når den travet 12,3/1640ma. Står i et nydelig smygspor, og får den bare litt tempo så kan det fort være duket for årets første seier. Med sko på alle fire er det blitt seks seire, og den har tatt flere seire med sko enn uten. PASSES!

V4-4 : 10 Starbec’s A. To Z. – Er en hest vi har en klar feeling for i finalen, og den må virkelig tas på alvor. Var ute av taktene fra start sist (trangt spor), og havnet sist. Kom enormt tilbake, avsluttet meget sterkt, og varslet toppform! Distansen takler den bedre enn de fleste, og leverer den som sist skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!