Solberg har V65-bankeren på Sørlandets travpark

Det ventes stor omsetning til kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark.

En meget innholdsrik søndag stor for tur. Spillemessig er det V75-omgangen på Lindesberg som er mest interessant. Det er JACKPOT og hele 4 116 231 SEK fordeles ekstra i premiepotten. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp, det er Jägersro som er vertskap for denne. Søndag kveld skal to norske baner i sving. På Sørlandets travpark er det internasjonal V65/V4, mens Leangen byr på internasjonal V5.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Sørlandets travpark og kveldens internasjonale V65 og V4-omgang. Det er spillestopp i V65 kl 18.15, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.03. Det blir garantert stor omsetning i kveld og min V65-banker dukker opp allerede i V65-1.

Årsdebut i Tjomsland-regi

Det handler om fireårshoppa 6 Lille Frøken Støen. Bork Odin-dattera gjorde kun fire løp i treårssesongen, men rakk å avsløre stort talent. Hang blant annet svært godt med årgangstoppene Alfa Lina og Brenne Berna i et løp på Momarken 1. oktober og landet på sterke 29.2/2140 meter da. Er normalt helt overlegen på fart og kapasitet i V65-1 (selv om treårshoppa 5 Hassel Linda har vist talent). Får Tom Erik Solberg hoppa feilfritt rundt, skal det ikke være snakk om saken i V65-1. 6 Lille Frøken Støen blir min V65-banker på Sørlandets travpark i kveld.

V75-klasse på V65-2

Kun ni hester til start er det i V65-2 som er kveldens aller beste løp rent sportslig. Trioen 2 L.A.'s Magic Moment, årsdebuterende 6 Gianluca B.R og seiersmaskinen 7 Gretzky Boko er alle solide hester og rangeres nærmest likt. Jeg tar også med meg flinke og stabile 5 Al B. Back Zet på de fleste forslagene.

Kun galopp imot?

Fireårshoppa 3 Lucky Queen Soa har innledet 2020 på beste vis. Tetvant på Jarlsberg i årsdebuten og imponerte da. Fulgte opp med en ny seier på Momarken for tre uker siden og har en veldig fin oppgave foran seg i V65-3/V4-1. Normalt er det topp vinnersjanse. Jeg dobler opp forslagene med tilleggshesten 11 Diesolo De La Lune og spiller to hester i V65-3/V4-1.



To hester også i V65-4/V4-2

Strekhestene 5 Estelle Trøjborg og 2 Fightforfreedom skiller seg klart ut i V65-4/V4-2. Estelle Trøjborg var ekstremt forbedret første gang ut for Herman Tvedt og imponerte i seiersløpet på Jarlsberg for en måned siden. Og settes først. Men norgesdebuterende 2 2 Fightforfreedom er neppe noen kastekjepp i feilfri utgave. Det er svak klasse på resten av dette feltet og det vil overraske om det kommer en annen vinner.

Bedre betingelser for Mikkelsen-traveren nå

Det er flott klasse på V65-6/V4-4/DD-2 og en rekke av hestene duger i V75. Geir Mikkelsen var stor optimist med sin 3 Tangen Frikk foran V75-løpet på Jarlsberg forrige lørdag, men fikk ett tung løp underveis og var aldri med i seierskampen. I kveld står hesten på strek og kan få tetkjenning tidlig. Løpet er vidåpent, men i DD-spillet bankerspiller jeg 3 Tangen Frikk.



Gaustad er ikke sjanseløs

Mange vinnerkandidater er det også i V65-5/V4-3/DD-1 ser 4 Vestpol Loke og 5 Sambo Ø.K. utgjør favorittrioen. 12 Lykkje Cornelius blir vesentlig mindre betrodd, men Gaustad-traveren var strålende i årsdebuten på Sørlandets travpark for to uker siden. Har bakspor på 20 meter tillegg og må naturligvis ha litt flyt derfra. Får hesten det, er han god nok til å melde seg på i seierskampen.