Solid V64-banker på Jägersro

Vi lot oss imponere av bankeren sist, og nå kommer seieren! Våre galoppeksperter jakter Jägersro søndag! Du tar vel rygg?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til løpene på Jägersro søndag:

Vår banker på Jägersro søndag blir 3 Yoker i V64-4. Han har vært imponerende i sine starter, blant annet som toer i Derby for tre uker siden.Da var han knapt slått, men hadde 15 lengder ned til tredjehesten. Disse hestene tror vi han slår lett denne gangen,og vi garderer ikke på V64. Han blir også en banker de flate V4-bongene.

Det er en flott løpsdag på Jägersro søndag, hvor treåringene har tre storløp. Vi anbefalte på Derbydagen å følge trener Lennart Reuterskiold, som da vant fire løp i V75. Nå er det V64, og vi tror fort vekk at han kan ta seg av halvparten. Lennart er like dominerende som Niels Petersen er på Øvrevoll, så vi anbefaler å streke for hans hester.

