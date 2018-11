Solid verdi i bankeren på Bjerke

Erland Holm sin J.C Royale er herlig å se til. Nå er formen veldig på vei opp, og hesten er tidlig aktuell i V5-avslutningen. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Det blir både trav og galopp i det som er en svært innholdsrik torsdag. Bergsåker er først i gang med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang. Moroa på galoppen starter kl.16.15. Bergen står så for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30. På Åby denne torsdagen er det JACKPOT, og det ligger hele Kr.1 033 509 ekstra i sekserpotten.

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.

Nå skal det kun handle om lunsjtrav fra Bjerke.

Sjekk ut følgende analyser:

V5-5: 5 J.C Royale. Undertegnede mener dette er dagens beste banker. Jeg mener at dette er feltets klart beste hest. Inntrykket på Erland Holm sin meget flotte traver nå sist på Bjerke var virkelig lekkert. Over mål klatrer han nærmest over konkurrentene sine. Han er hyggelig ut, men ikke lynrask. Det bør bli en fin posisjon underveis. Formkusk Gunnar Austevoll setter seg opp på J.C Royale i dag og om hesten er som sist så bør han ta seg av dagens konkurrenter. Toppformen er der, og hesten er kun en 25-prosenter når dette spillet blir lagt ut. Vi tror han vinner dette løpet oftere enn 1 av 4 ganger. Toppverdi! All in i begge spillformer!

V5-1: 2 Antibes Decoy har en finfin vinnersjanse i innledningen. Hesten til Tom Forkerud har gått gode løp så langt, men ikke møtt på all verden av motstand. Det gjør hun heller ikke i dag, og sjansene for seier er fine. Det er dog en traver jeg vil doble alle forslag med. Antibes Decoy er uansett en grei favoritt.

7 Jasmin Sund. Denne debuterte altså for Malmin og Anderssen på Jarlsberg for en uke siden i dag. Vi fikk en oppvisning i et dårlig løp. Jasmin Sund var dønn overlegen, og vant med masse krefter spart. Inntrykket var enormt, og jeg mener vi må betale for denne i dag.

V5-2: 8 State Of Indiana. Mina Amundsen både trener og kusker denne hesten. Vi husker Super Bandit som sistnevnte hadde fine fremganger med. State Of Indiana kan trolig bli enda bedre. Innsatsen sist var nemlig ekstremt god. Hoppa galopperer grovt i den første svingen, og taper 40-50 meter. I den andre svingen ser vi henne et godt stykke bak feltet. Inn mot den siste svingen kommer hun inn i kamerabilde, og flyr noe voldsomt. En lengde bak seieren var hun i mål. En enorm opphenting, og noe liknende holder lenge i dagens løp. Det er uten tvil galoppfare, og det er en urutinert kusk som kjører. Det blir ingen banker for meg, men et soleklart førstevalg.

V5-3: 4 Spang Ole. Jeg har latt meg imponere av Killingmo-traveren etter pause. To løp har Moe Odin-sønnen gått etter et fire måneders avbrekk. Begge har blitt vunnet ganske kontrollert. For hver seier blir det stadig tøffere å vinne, og det er ingen tvil om at det er bedre motstand i dagens løp. Hesten har en veldig fin kapasitet og fart i kroppen. Han skal være favoritt til å ta sin tredje strake, men jeg bankerspiller ikke.

1 Kleppe Spødå var storfavoritt på Bjerke nå sist i et V76-løp etter å ha levert godt i Oaks-kvalik. Hun så og farlig ut i et angrep i Oaks-finalen. Når kretsen rundt melder hesten her så er nok hesten i orden. På Bjerke sist ble det tidlig galopp. Glem den dagen, med et riktig opplegg underveis kan hesten blåse forbi disse på oppløpet. Pass opp. 3 Solmør Alma har og imponert meg den siste tiden, og får plass på forslagene. Det samme gjør 7 Elken.

V5-4: 2 Pilot Joe blir det spennene å se i dette løpet. Hesten hadde ikke startet siden januar, da han var å se i et lunsjløp på dagens bane for rundt to uker siden. Her var 6-åringen litt tung, og sprudlet på ingen måte. I dag forventer vi han veldig mye bedre, og denne hesten blir bedre av å gå løp. Det har vi sett tidligere. Han møter på noen hyggelig konkurrenter, men det er ingen som er bedre enn Pilot Joe. Har Judge Joe-sønnen tatt løpet sist på en fin måte er det en hyggelig vinnersjanse.