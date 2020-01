Solvalla byr på jackpot i lunsjen

Det er 1 019 420 kroner ekstra i sekserpotten i dagens V65-omgang på Solvalla.

Her er noe av det vi kan by på:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

10 Uret (V65-2) var strålende i seiersløpet i Eskilstuna før jul og har fulgt opp med to fine innsatser etter nyttår etter den overbevisende triumfen. Går ned en god klasse denne gang og møter langt mer overkommelig selskap nå enn i sine siste starter. Den sju år gamle vallaken tåler også å gjøre en del selv i løpene og bør ha en hyggelig vinnersjanse. Vår hovedbanker i jackpotrunden er nevnt.

3 Showman Brodde (V65-6) blir støttebankeren. Lundberg-traveren kommer tilbake etter lang pause, men har vunnet hele sju løp på 25 starter så langt i karrieren og er dessuten rask fra start. Oppgaven første gang ut er dønn riktig. Vi tror på tet fra start til mål og singelkrysser. Først og fremst 5 Mellby Goofy (blir trolig favoritt) imot?

6 Timotee Journey (V65-1) kan være løsningen på den første avdelingen i V65-veddemålet fredag. Dette er i bunn og grunn en høykapabel 6-åring som kommer tilbake etter over ett halvt års pause. Han imponerte på denne tiden i fjor og har tross alt vunnet i fire av sine åtte starter til nå i livet. Er kjapp i vei og må regnes i toppen på direkten. Motivert favoritt.

7 Nouvelle Avenue (V65-3) har ingen vakker programrad, men kapasiteten er stor og feilfritt er hoppa tidlig aktuell i et løp som dette. Hun fikk en del tilhengere i totoen i V75 sist, men da ble det galopp. Skulle det gå i trav hele veien, står hun nok ikke tilbake for så veldig mange i dette løpet. Må tidlig på bongen i et åpent løp.

