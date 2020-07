Sommertrav med V65-jackpot på Sørlandet

Hele 378 432 ekstra i sekserpotten! Godbiter er jobbet frem, og vi skal prøve å felle flere av favorittene! Du tar vel rygg, og blir med på moroa?

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?



Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen? Sjekk ut følgende:

V64-5/DD-1 : 4 New Direction – Er en ung hoppe under en rivende utvikling, og den gikk et meget sterkt løp i kulissene etter startgalopp sist. Kom knallsterkt tilbake, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset i kveld er at den skal gå med sko bak, og det trekker noe ned. Skal uansett regnes. 7 Young Highness – Ble sittende bom fast i det samme løpet, og likte tydeligvis å få opp en ny kusk. Er ikke ueffen med klaff.

V64-6/DD-2 : 2 Aramis Bar – Var solid i nederlaget mot 10 Hail Mary tredje sist. Var så langt under pari nest sist. Nå sist fullførte den sterkt, og gjorde igjen et solid løp. I kveld rykker Goop bakskoene på Aramis Bar, den er kjapp fra start, og fra dette sporet kommer nok Goop til å være på hugget direkte. Skulle han lykkes med å ta seg til tet så er fort dette løpet over, og den er spillbar i kveld.

Sørlandet innleder sitt sommertrav i kveld med en HERLIG V65-JACKPOTOMGANG. Det ligger altså over 378 000 ekstra i sekserpotten, og de skal vi kjempe om. Den største bongen er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V65-1 : 8 Lykkje Viking – Er en hest vi holder HØYT på ren kapasitet, og dette er en traver som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Avgjorde på en råsterk måte fra dødens sist, og på klokken stod det faktisk 26,6 s 1000m med litt krefter igjen. Skal ha en del å gå på tidsmessig, og med et løp i kroppen etter pause så er den neppe noe dårligere i kveld. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 7 Agnes U.S. – Er en lillesøster til mer kjente Anders US, og også Agnes US er talentfull. Har fått to løp i kroppen, og gikk bra etter en dårlig start sist. På klokken stod det 15,2 s 300m, og den fikk et pluss i kanten av oss. Kan fort være ytterligere forbedret i kveld, og skal helt klart passes.

V65-3 : 4 Canali – Har vunnet veldig enkelt to ganger på rappen, og virker til å ha en hel del inne. Skulle Frode lykkes med å ta seg til tet, ja, da er dette løpet over. Nå har dog Marius Høitomt sagt på forhånd at han ønsker at det blir kjørt om det, og det skal derfor bli spennende å se hva Eirik Høitomt tenker med 3 OZ som står i sporet innenfor. Er nemlig kjapp ut. Vi tror uansett klart mest på favoritten, og den er trolig såpass god at den kan vinne et løp som dette fra dødens.

V65-4 : 5 Jetske Beemd – Har en utrolig fin oppgave foran seg i kveld, og på en lynrask bane kan den umulig bli enkel å fange på en kjapp bane. Vant veldig sikkert fra tet nest sist, og dette er en god hest i grunnlaget. Treningsrapportene er fine, og Frode Hamre varsler om klare ambisjoner. MOTIVERT! 11 Dontgiveme Chocolate – Er den spennende hesten å plukke med om man spekulerer. Er trolig BEST på ren kapasitet, og den varslet form direkte etter et lengre opphold sist. Spurtet da sterkt i kulissene. To strykninger hjelper på, og det er denne hesten man plukker med om man først spekulerer.

V65-5 : 2 Etne Spretten – Så LEKKER ut etter pause sist, og gikk pigg i mål etter sene luker. Er ganske sikkert ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og fra tet på en kjapp bane blir den ikke enkel å fange som den er som sist. Vi liker dessuten at sjefen selv sitter seg opp. SPILLES!

V65-6 : 9 Thai Navigator – Prøver vi som en skrell i finalen. Er ekstremt grunnkapabel, og formen føler vi slett ikke er så verst. Gikk et helt enormt løp etter tidlig galopp nest sist, og kom da VOLDSOMT tilbake! Vi hadde faktisk 11,7/1600m på klokken, og den var ikke tom på det. Blir i kveld SOLID kuskeplusset med Adrian Solberg Akselsen, og fra andre omvendt burde man normalt komme bra avgårde. SKAL MED PÅ ALT!