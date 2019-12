Søndag er det årets siste V64-galopp

Jägersro galoppbane avrunder årets galoppsesong med en feiende flott V64-omgang søndag ettermiddag.

Søndag er det klart for årets siste galoppløp når Jägersro galoppbane i Malmö inviterer til V64-omgang. Søndagen byr ellers på V75-omgang fra Färjestad med en rekke norske hester på startstreken. Søndag kveld er det så internasjonal V65-omgang på Klosterskogen i Skien.

Men i denne artikkelen skal det handle om galopp og Jägersro. Her er det spillestopp i V64 kl 12.45, mens V4-omgangen innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.31. Våre galoppeksperter hadde ellers flott klaff på systemet til V4-lunsjen på Bro Park onsdag.

13 348 kr i V4-utbetaling på Bro Park onsdag 4. desember

Våre galoppeksperter kom ikke i land med sine flate spilleforslag på Nettavisens V4-forslag til Bro Park onsdag. Men på V4-systemet (fire andeler a kr 750) ble det klaff og flotte 13 348 kr i utbetaling.

Interessant galoppfinale

Søndag er det klart for de siste galoppløpene i Skandinavia i 2019. Tre søndager i januar (5. 12. og 19/1) blir det avholdt løp på Bro om forholdene tillater det. Vi velger vår banker i V64-spillet i V64-4 på 1 Seven Nation Army. Bankeren var meget god i debuten som toer bak en svært sterk vinner. Trener Lennart Reuterskiold er full av lovord om hesten som snart blir tre år. Og vi tror på seier søndag. 1 Seven Nation Army bankerspilles også på de to minste V4-forslagene i V4-2.



Dobbeltbanker i V64-1

V64-1 låser vi på to hester. 2 Breakdancer og 3 Es Raco. Det er et sprintløp hvor vi tror vår duo har den beste spurten. Francisco Castro trener begge, og han forventer dobbeltseier.

De øvrige avdelingene er verre å vurdere. men vi tror en kvartett gjør opp om seieren i V64-6. Aller mest tror vi på 1 Across the Pond, som alltid er med i striden. At Elione Chaves rir, er intet minus. Han blir champion både på Bro og Jägersro, på sistnevnte bane er han helt suveren. 1 Across the Pond blir også vår DD-banker.

På forhånd ser V64-2 ut som det aller vanskeligste løpet. Her anbefaler vi bred gardering, og tar med samtlige ti deltagere på de tre største V64-forslagene.