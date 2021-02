Søndagen innledes med en herlig V64-omgang på Bro Park

En herlig søndag står foran oss og den innledes med V64-galopp fra Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott søndag står foran oss og den innledes med en herlig V64-omgang fra Bro Park. Det er også Prix d'Amerique søndag og det løpet ser du gratis på Nettavisen. Litt senere søndag ettermiddag er det klart for V75-omgang på Romme og søndag kveld er Momarken vertskap for en flott internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og galopp. Her er det verd å merke seg at det er spillestopp i V64 allerede kl 12.20, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.02.

Nyhavn bør vinne

Søndag er det den nest siste vintersøndagen med galopp på Bro Park. Vi tror det skal være mulig å komme gjennom V64-5 og V64-3 (som også er V4-3 og V4-1) relativt billig. Banker på de flate V64-bongene blir 4 Nyhavn i V64-5/DD-1/V4-3. Han var bra i Danmark i fjor og var sterk annen i januar. Da tapte han for en meget bra hest, nå kan seieren komme. Vi bruker 4 Nyhavn som vår V64-banker og hesten bankerspilles også i DD-spillet.



Verst i mot tror vi 1 Legosoldat vil være, som debuterer med et bra rykte. 1 Legosoldat tas med på de fleste V4-forslagene, der 4 Nyhavn blir banker på det aller minste.



I V64-3/V4-1 har 2 Cava Queen et fint løp. Her er distansen det store spørsmålet. Distansen er 2100 meter, og ingen har noensinne løpt lenger enn 1600 meter. Det kan bli noen med slitne ben på oppløpet. 2 Cava Queen bankerspilles på de tre minste V64-forslagene.