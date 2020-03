Spennende jackpotrunde på Leangen

Det ble ingen utbetaling for fem rette i V65-spillet på Biri fredag kveld. Dermed overføres 389 690 kroner til sekserpotten på Leangen i dag.

En ny strålende travuke står foran oss og ukens store høydepunkt er kommende lørdags internasjonal V75-omgang på Färjestad. Her er det jackpot og hele 17 971 087 SEK ekstra i sjuerpotten.

Men lenge før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj på Skive travbane i Danmark. Mandag kveld er det så det internasjonal V65-omgang på Leangen med JACKPOT og 389 690 kr ekstra i sekserpotten. I Sverige er det en flott V64-omgang på Halmstad.

KJEMPESUKSESS I V75 PÅ MANTORP SØNDAG 1. MARS

Nettavisens svenske samarbeidspartner, Snoken, fikk gedigent klaff med sine V75-tips til Mantorp i går. Hele ni andelslag på Eksperten suste inn, med mektige gevinster. De fordelte seg slik:

2 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 84 909

3 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 84 909

2 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 86 522

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 90 204

1 andelslag med fire andeler a kr 200- utbetaling kr 90 204

Totalt ble det omsatt for kr 10 600 på Snoken sine andelslag til Mantorp denne søndagen. INNSPILT FORMIDABLE 777 887 KR.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi har å by på til jackpotrunden:

8 Robin G.T. (V65-5) har vært veldig god i det siste og gjort stadig bedre innsatser på sin nye hjemmebane Leangen. Sist leverte den tidligere Derby-deltageren fra 2018 en strålende avslutning til seier og slo da bedre hester hva han møter i kveld. Selv fra spor åtte tror vi han runder til årets andre seier. Motstanden er av det overkommelige slaget. Alt i alt en solid vinnersjanse, synes vi.

10 Vill Jerven (V65-4) løste en tilsvarende oppgave forrige mandag og vant til slutt lett, selv om han var litt motvillig underveis. Møter bedre konkurrenter denne gang, men har vist solid utvikling og hadde en fantastisk sesong i fjor med ti seire og åtte andreplasser. 5-åringen har innledet det nye året med å vinne to løp allerede og dersom han legger godviljen til og går feilfritt, skal det være gode muligheter for en tredje i kveld. Kveldens støttebanker i V65-veddemålet.

6 Folsom Line (V65-1) spurtet som en vind til annen sist i løpet gode 7 Locamotion vant og har levert to veldig fine innsatser etter en liten pause. Møter flere av de samme hestene nå som kom i mål i en tett og jevn sluttstrid sist. Vår idè i løpet er rask fra start og skulle han komme seg tidlig foran, tror vi fort at rekkefølgen i mål kan bli annerledes denne gang. Må definitivt regnes tidlig i en åpen affære på forhånd.

2 Jacko Line (V65-2) er en hest undertegnede liker veldig godt. Muscles Wiking B.R.-sønnen vant seks løp på 13 starter i fjor, men slet med et virus i den siste starten i slutten av november og kommer nå ut etter pause med gode rapporter i ryggen. Kusk og trener Inge Melby signaliserer riktignok et ryggløp første gang ut, men han er rask fra start og sikrer seg helt sikkert en god posisjon og i et lite felt får han nok sjansen til slutt. Må regnes tidlig på direkten. Kapasiteten er som kjent stor.

12 Helle Spik (V65-3) vant et løp med noenlunde samme forutsetninger 3.februar med Amanda Robertsen på ryggen og skal være motivert favoritt igjen. Feilfritt tror vi det går veien, men husk at Spikeld-sønnen starter på Biri fredag og at det er snakk om sprint og 80 meter tillegg denne gang. Favoritt, men ingen banker? Det skal bli spennende å se om den kapable vallaken takler denne oppgaven.

11 Mireldine (V65-6) er i flott form og fortjener snart en seier igjen, selv om hun møter gode konkurrenter i 1 Hafell Bris og 3 Myr Tøtta denne gang. Mireldine fullførte strålende i tøft lag nest sist var ikke mye slått i løpet gode Bokli Teddy vant, mens hun solgte seg dyrt som annen bak Vill Jerven forrige mandag. Går ned en klasse denne gang og dersom det klaffer litt på veien, synes vi hun skal regnes med en fin sjanse.

