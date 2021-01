Spennende og bankerfritt i lunsjen på Färjestad

Färjestad byr på en spennende V4-omgang til lunsj, og dette er en lunsj vi liker. Gå ikke glipp av godbiten som får på seg en BIKE for første gang i karrieren...



Färjestad sparker i gang en ny uke, og gjør det med en spennende V4-omgang til lunsj. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet flere godbiter som du vil like infoen på. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 2 The Special Man F. – Holder en jevn/fin form, og har en svært passende oppgave foran seg i innledningsløpet. Er over middels fra start når den blir laddet med, den får på seg en BIKE, og Jepson vil nok være offensiv fra første meter. Vinner om den bare ikke blir fast?

V4-2 : 4 Sweet Boy – Er det beste objektet i dagens lunsjomgang, og en banker for de som virkelig ønsker å ta en sjanse. Har gjort flere meget gode løp på slutten, og i det veldige snøværet sist avsluttet den ordentlig fint. Får på seg en BIKE for første gang nå, den er KJAPP fra start, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. MÅ BARE PRØVES!

V4-3 : 2 Thin Lizzy – Gikk PIGG i mål som delvis fastlåst sist, og holder storform. Har en svært passende oppgave foran seg nå, og sjansene for seier skal være gode. 9 Livenletdiefor’EM – Denne vil vi dog advare litt for. Har vært matchet mot tøffere hester enn hva den støter på nå, Fredrik B. Larsson tar turen fra Solvalla en mandag til lunsj, og da har nok denne trent bra. PASSES!

V4-4 : 7 Notation – Er veldig kjapp fra start om den bare tramper avgårde på riktig fot, og den må passes her. Spurtet fint mellom hester sist, og leverte en ganske så oppløftende innsats. Sporet burde passe perfekt, og her må man rett og slett være litt på vakt. KAN SKRELLE!

