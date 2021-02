Spennende V4-lunsj fra Danmark

Bra kvalitet på løpene, og dette er ikke helt lettløst. Vi garderer tre av avdelingene bredt, og avrunder med en banker som har for lite penger på kontoen...

Ålborg sparker i gang en ny mnd, og gjør det med en åpen og spennende V4-omgang til lunsj. Det er fakta ganske bra kvalitet på løpene, og de tre første løpene er JEVNE. Vi garderer derfor dem bredt, før vi avrunder med en banker. Som hjelp på veien mot 4-riktige byr vi på et objekt samt vår beste banker:



V4-2 : 10 Figaro Juvel – Dette er et veldig jevnt løp hvor vi føler at favoritten blir overspilt. Vår ide kan det meste på en god dag, og har bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Var med i en tett oppløpsfight nest sist, og god i nederlaget da. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og den må naturligvis med på alt av seriøse bonger. Hadde faktisk kun 5,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Se også litt opp for 7 Honesty som debuterer for Flemming Jensen. Han har det med å forbedre hester mye…

V4-4 : 10 Franz Jæger – Velger vi å banke i en åpen og spennende V4-omgang mandag. Den vant sikkert fra dødens sist, mens den viste overlydsfart mellom galoppene nest sist. Galoppene kom pga feil på utstyret da. Passer perfekt i hendene til kusketalentet Nicklas Korfitsen, og vi er veldig inne på at hesten etter «pophingsten» Googoo Gaagaa går en svært lys fremtid i møte. ALL IN!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.