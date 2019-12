Spennende V4-lunsj fra Sverige

Svært spennende V4-omgang! Dagens klart beste objekt var ikke på fem på topp når vi la ut tipset! Herlig lunsjopptur i vente?

Lerum med NY herlig fulltreffer! Var du med på oppturen 5. desember?

Det ble som ventet ikke helt lettløst i lunsjomgangen til Bollnäs denne torsdagen, og spesielt ikke når 89-oddseren Kolar Ville supersjokket i finalen. Systemet til undertegnede (fire andeler a kr.500) satt imidlertid som spikret, og betalte ut meget solide 23 742 kr. Tok du rygg?



Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Mantorp innleder uken med en svært spennende V4-omgang. Det finnes ingen klare bankere i omgangen, og vi er inne på at dette kan gi solid betalt. Gå ikke glipp av følgende snadder:

V4-1 : 9 Red Alert W.F. – Har en STOR sjanse i innledningsløpet, og den taper neppe dette om alt går riktig for seg. Satt bom fast i langt tøffere omgivelser enn dette sist, mens den fikk fullt godkjent etter galopp nest sist. SPILLES! Jakter man på dypet, ja, da skal man plukke med 14 Luna Nera Doc. Dette er ingen dum hoppe, den er billig ute nå, og formen er stigende. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist ble den sittende bom fast. KAN SKRELLE!

V4-2 : 1 Setauket – Ble speedet ned av hester som smøg med innvendig sist, men med til historien hører det også at den ikke fikk et ønsket feste i banen. Har særdeles passende betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og den kan fort taue dette ikke så altfor tøffe løpet rundt om. SPILLES!

V4-3 : 10 Totally Face – Er veldig formsterk, og den er svært spennende her. Den var utrolig tapper etter en steintøff sisterunde nest sist, mens den sist feilet med ALT igjen ca 400m fra mål. Hadde trolig vunnet det løpet enkelt uten den galoppen. Har gått OK løp med sko tidligere, og selv om det ikke er et pluss så takler den balansen fint. Ser ut til å gå noe under radaren her, og det tar vi i mot med takk. SPILLES!

V4-4 : 12 Anna Baffel - Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og har gradvis blitt bedre. Fullførte meget bra sist, og var ikke langt unna seieren da. Har meget fine betingelser foran seg i dag, og den kan nok ikke få et billigere løp enn dette når det gjelder motstand. Er dessuten vant å gå med sko på beina, og den balansen takler den bedre enn de fleste. Runder til seier?