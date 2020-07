Spennende V4-lunsj fra Sverige

Tre svært åpne løp samt ett løp hvor det normalt er litt mer lettløst. Dette er en V4-lunsj med potensial, og her skal vi kjempe om tusenlappene! Du blir vel med på moroa?

Gedigen V4-suksess! Kr.1 872 ble til Kr.55 130 søndag 5. juli!

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Ny supertreff! Kr.980 ble til Kr.15 181 onsdag 8. juli!

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Hagmyren byr på en utfordrende V4-omgang til lunsj, og dette er en omgang som vi tror kan gi meget bra betalt. De tre siste V4-avdelingene er ikke akkurat lettløste, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to i denne omgangen. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 5 Järvsöodin – Ble grovt sjenert til galopp vel runden igjen nest sist, men kom raskt tilbake i kulissene, og varslet da vinnerform. Seieren kom sist, og det på en sikker måte. Sporet nå trekker ned, og det er opplagt galopprisiko fra start. Feilfritt = da er sjansene store. Vi velger dog å spekulere litt da den blir veldig hardt betrodd, og kan altså feile fra sitt trange spor.

V4-2 : 2 Jack Håleryd – Her er klassen ikke veldig bra, og ingen skal derfor bli overrasket om det kan skrelle til. Vår ide er noe bedre enn raden, og avsluttet bra etter sene luker sist. Taklet da et trangt spor fem i volten, og vi håper derfor at den skal komme seg OK avgårde fra dette sporet. Vant to løp i fjor, og her kan det være duket for årets første seier. PASSES!

V4-3 : 10 Kimbee Crown – Her er det veldig jevnt mellom de beste, og en soleklar tipsener var ikke helt enkel å finne. Vår ide er MYE bedre enn raden, og fortjener virkelig en seier. Huket hjul som helpigg på oppløpet sist, mens den feilet med krefter igjen i den siste svingen nest sist. Gjør seg ikke bort i et løp som dette, og er aktuell som for lite spilt. OBS!

V4-4 : 10 Optimum Terminator – Kommer ut etter en treningspause, og Båth er opp på sin springer. Har vært matchet mot bedre hester enn dette tidligere, og vi er klart inne på at den vil duge direkte. Er meldt uten sko bak, og det for første gang på lenge. Prøves som en frekkis i en ellers spennende finale.