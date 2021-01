Spennende V4-lunsj fra Sverige

Våre litt større bonger er uten bankere! Flere spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene i torsdagens lunsjomgang?

Lerum med V4-systemfullklaff til Ålborg 4. januar

Undertegnede kom ikke i mål på de flate V4-bongene til Ålborg 4. januar, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som det skulle, og betalte ut Kr.6 802,-. Vi spilte nemlig med faktor på 4-valget Express Shadow, og fikk den dermed to ganger.

Sjekk ut følgende:

V4-3 : 2 Express Shadow – Interessant løp med flere aktuelle objekter. Hesten vi prøver oss med ligger veldig i skorpen, og snart må vel denne få vinne? Den gikk enormt sterkt etter startgalopp (volte) nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som helpigg i seiersløpet til 11 Formidable Vincent. Står nå i et nydelig spor, og klaffer det bare litt underveis så skal sjansene være gode. OBS!

Umåker byr på en åpen og spennende V4-omgang i lunsjen torsdag. Et par av løpene er veldig åpne, og det er et solid potensial i denne omgangen. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 7 Storm Rider – Varslet vi litt for sist, men da ble det galopp. Var fakta klart bra nest sist, og ikke veldig langt bak 2 Xtra G.T. da. Står i et gunstig springspor nå, motstanden skremmer ikke, og nå kan det muligens være duket. Vår ide i et ellers ganske jevnt løp.

V4-2 : 7 Gaius F. – Er MYE bedre enn raden, og satt altså bom fast som absolutt fulltanket sist. Står nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og skulle kusken få lykketreff og kanskje komme seg foran, ja, da kan dette bli riktig så spennende. PASSES!

V4-3 : 9 Byske Philip – Kommer ut etter en lengre pause, og dukker opp i ny regi. Har møtt MYE bedre hester enn dette i årgangsløp, og fjerde sist var den tredje i et løp som Grisle Odin G.L. vant. Vi liker når hingster skifter regi, og ingen skal bli overrasket om denne plutselig tenner veldig til på sitt nye sted. Det første gangen ut slike skal spilles, nesten gang kan den være «oppbrukt»…

V4-4 : 7 La Norna – Har egentlig et straffespark foran seg i finalen, og hadde vi hatt en ordentlig toppkusk i «jollen», ja, da hadde dette vært helt grønne lykter. Trakk seg fra tet over mellomdistanse sist, men fikk da trykk på seg, og dermed sur muskulatur på oppløpet. Gangen før bommet Hanna Olofsson i volten, og det ble dermed feil. Fra dette sporet bør hun prikke, og da bærer det til tet. Lar seg rett og slett ikke fange?