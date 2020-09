Spennende V4-lunsj i Eskilstuna

Tirsdagens V4-lunsj i Eskilstuna er slett ikke lettløst. Vi byr på et meget spennende objekt i V4-2.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik tirsdag. Som har sitt spillemessige høydepunkt i kveldens V64-omgang på Axevalla. Her er det DOBBEL JACKPOT og hele 1 827 022 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det en kanoninteressant V65-omgang på Forus i kveld. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Eskilstuna og tirsdagens V4-lunsj. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig.

Herlig objekt i V4-2

Ulf Ohlsson og 4 Amorcer Levallo er ganske klar spillefavoritt i V4-2 ca kl 09.45 tirsdag formiddag. I dette løpet synes vi andrevalget 5 Timetomakeitrite er meget interessant. Fireårshoppa til Oskar J. Andersson var kanongod toer i et tøft V86-løp på Axevalla i sin siste start og fra et flott femtespor bak bilen, må dette være en god vinnersjanse i klart enklere omgivelser i dag. 5 Timetomakeitrite bankerspilles på de minste V4-forslagene.

Jakobsson har omgangens største favoritt

Färjestad-trener Magnus Jakobsson har hatt en sesong litt på det jevne. Han tar med seg stallhesten 5 Charlock Wiking til Eskilstuna i dagens V4-lunsj. Har gjort bra fra seg i tøffe V75-løp og går ned en klasse i dag. Det kan være tet og slutt i dag. Vi garderer ganske bredt i V4-spillet, men i DD-spillet bruker vi 5 Charlock Wiking som banker.



