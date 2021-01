Spennende V4-lunsj på Åby

Åby er først ut denne søndagen, og her venter en spennende lunsjomgang. Vi har jobbet frem flere helfrekke objekter, og jakter en deilig opptur i lunsjen!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Åby sparker i gang søndagen med en spennende V4-lunsj. Våre litt større bonger er uten bankere, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 5 Imparator Boko – Et skummelt løp hvor flere av hestene aldri har startet før innleder søndagens lunsjomgang. Vår ide er ingen stjerne, men den har fått to løp i kroppen etter pause, og var helt OK sist. Viste da at den var ganske kjapp fra start, og nå når man fester på en BIKE for første gang vil den bli enda kjappere. Kan vinne fra tet/rygg leder, og den skal passes.

V4-2 : 6 Amerindienne – Er MILEVIS bedre enn raden, og tar seg av dette løpet om den bare skikker seg. Feilet etter ca 200m nest sist, tapte mye, men kom råsterkt tilbake, og satt fast over mål. Sist kom den etter hvert frem utvendig leder, og var på vei til å gjøre et meget solid løp når den rullet over i galopp på oppløpet. Hadde da travet ca 13,5/2140ma etter en tøff reise. Tar revansj nå?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 10 Mästarnas Mästare – Havnet på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i køen. Leverte likevel en bra avslutning, og var ikke helt tom over mål. Travet da en lav 15-tid på distansen, og normalt holder det en bit i omgivelser som dette. Slår til som en ordentlig frekkis?

V4-4 : 10 Isco Boko – Har funnet superformen, og den må ha en fin sjanse i avslutningen. Har avsluttet meget bra to ganger på rappen, og kommet til mål med krefter igjen. Greier bare Fredrik Pedersen å sette inn angrepet tidsnok, ja, da kan det fort være duket for en seier igjen. SPILLES!